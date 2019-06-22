快訊／巴黎市中心6樓公寓大火　已知3死「1人跳窗亡」28輕重傷

▲ 消防當局緊急安置傷者。（圖／翻攝自推特／PCParisSeine）

國際中心／綜合報導

法國巴黎市中心22日當地時間清晨5時（台灣時間上午11時）左右傳出火警，第11區內穆爾街7號一棟公寓發生大火，據報已有3人喪命，其中1人是從窗戶跳下身亡；另有1人受到重傷及27人因濃煙嗆傷，包括1名消防員，目前正接受治療。

《法新社》援引消防隊長盧安捷（Florian Lointier）聲明報導，這棟6樓公寓屋齡可追溯至1970至1980年，其中還有餐廳及澡堂。火災發生時，火苗迅速蔓延至樓梯間，當局動員近200名消防人員，耗費近4小時才控制住火勢，至今未能完全撲滅，至於起火原因還有待調查。