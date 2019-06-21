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1籠子硬擠23隻小狗海運走私　3年後主嫌認罪判刑20個月

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▲▼狗。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡小狗走私案件，23隻小狗被擠在1個籠子裡，圖非本事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

新加坡一起2016年的小狗走私案件，53歲主謀周永雄今年4月終於承認觸犯動物與飛禽法令的罪刑，且還有吸毒、走私販毒的罪刑，遭法官判決1年8個月。3年前，周永雄因試圖將23隻小狗透過海運走私至新加坡，結果被警察海岸衛隊攔截，並發現籠中有11隻小狗因環境惡劣，感染病毒死亡。

據《新加坡聯合早報》報導，主嫌周永雄為新加坡籍船長，同夥的21歲楊健倫則是在案發前以5天酬勞為1000新加坡元聘請來幫忙的。案發當天，他們兩個從馬來西亞搭遊艇到南部的柔佛州斯巴那灣領取小狗，並將23隻小狗全部放進狹窄的鐵籠內，還沒有給予任何食物和水，環境可說是非常惡劣。

據警方表示，小狗在被發現時都非常的虛弱，甚至有近半數皆罹患細小病毒症（parvovirus），一旦感染到此病毒的狗會出現嘔吐、腹瀉帶血等症狀，其中就有10隻小狗已經因病相繼死亡，1隻則是在獲救後被人道安樂死。

報導指出，楊健倫在逮捕後立刻向警方認罪，並在2016年被法官判刑8個月，但周永雄直到今年4月才承認，除了有觸犯走私動物的罪名，也有觸犯吸毒、走私販毒等其他罪名。檢察官對此提到，周永雄目無法紀、前科累累，明明有多次能改過自新的機會卻不珍惜，所以盼法官判他坐牢至少22個月。最後，新加坡當地法官對周永雄求處1年8個月的刑期。

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關鍵字：新加坡,,走私,馬來西亞,東南亞要聞

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