▲費城煉油廠爆發大火,煙柱騰空,不斷竄出火光。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國費城一座煉油廠在當地時間21日凌晨4點發生大火並引起數次爆炸,濃煙幾乎掩蓋整個天空,猛烈的火勢迅速蔓延,黑夜猶如白天。當地居民已經緊急撤出,目前尚未傳出人員傷亡。

根據《CNN》報導,當地消防員表示火災和爆炸的源頭是煉油廠的一大桶丁烷,爆炸原因仍在調查中,不過有員工表示第一起爆炸並沒有傷到任何人,也沒有人員在火場中失蹤。

從照片中可以發現,這座煉油廠煙柱騰空,數英里外仍可見到火光,消防人員仍在和火焰對抗,截至當地時間上午7點,火勢已經明顯變小並控制在一定的區域,目前未有人員傷亡通報記錄。

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR