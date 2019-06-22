死忠攤商隨韓流搶進台中　庶民小吃強強滾警籲用路人繞道免塞車

▲韓國瑜總統初選台中場下午開始，上午就湧人潮跟攤商買小吃（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

高雄市長韓國瑜22日在台中舉辦總統初選造勢，不少支持民眾上午就陸續湧入會場，韓家軍攤商則一面叫賣相關文創商品，一面烹煮美食小吃。警方表示，上午已出現人潮，車輛多，呼籲用路人下午繞道，以免受塞車之苦。

高雄市長韓國瑜22日下午將在台中七期老虎城旁的空地舉辦「榮耀新中華．歡樂向前行」總統初選造勢，21日就開始陸續有攤商進場。今天上午，現場就有不少支持民眾不畏烈日曝曬，提早到場。而攤商也磨刀霍霍，拿出熱賣的韓國瑜相關商品及現做的美食小吃，讓民眾品嘗，死忠韓家軍攤商如香腸瀑布哥也到場，現場也大排長龍。

▲香腸瀑布哥攤位大排長龍。（圖／記者李忠憲攝）

▲警方驅趕周邊流動攤商。（圖／記者李忠憲攝）

▲現場座位近2萬張，下午將湧入人潮。（圖／記者李忠憲攝）

以往在選舉造勢場合周邊，也會有想趁機發大財的「攤販」想藉人潮賺一筆，但警方卻強勢勸導非會場區內的攤商，讓它們大呼不公平。現場因為緊鄰老虎城等商圈，交通已出現車潮，加上下午開始進行人車管制，會出現嚴重塞車，警方呼籲用路人盡量繞道。

由於該會場之前在前市長林佳龍及市長盧秀燕都曾在此辦過造勢大會，到底會來多少人，令人注目。而韓市長預計在晚間7點會大進場，向支持者說明自己的參選理念。

熟知選務人士表示，現場約擺放近2萬張椅子，初估人數頂多能擠入3萬人，至於現場實際人數，就看支持韓國瑜的台中民眾有多熱情。

台中近中午時，天氣維持多雲但仍屬炎熱，預料下午人潮會增多，民眾務必多喝水，並做好防曬。

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