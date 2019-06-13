影／靈異探險廢棄大樓關心獨居阿北驚見黃骨　網讚「根本是社會局」

記者李忠憲／台南報導

臉書社團「61靈異探險團」12日深夜到台南市區某廢棄大樓探險，並再度關心獨居「咳嗽阿北」，結果用門前鑰匙一開，發現阿北疑似已死亡多時，成為「黃骨」，立刻報警。網友大讚該團根本是「社會局」，也肯定他們讓阿北可以早日入土為安。

▲探險團回到台南廢棄大樓關心獨居阿北，卻發現已成黃骨。（圖／61靈異探險團提供）

臉書社團「61靈異探險團」經常帶領網友探訪台灣各地鬼屋，並直播紀錄彰化「送肉粽」過程，受到不少粉絲關注。該團2019年2月間某日深夜，到訪台南市區西門路的一棟已是危樓的廢棄大樓探險，裏頭僅剩2、3位獨居老人仍住在裏頭。

當時，有一名阿北因為一直發出咳嗽聲音，引發他們團隊關心，敲門、喊叫半小時，但阿北卻沒開門或應答，心想可能是睡覺發出的聲音，應該沒事，只好離開。

該團一行4人12日臨時決定下，深夜11點再度到訪該棟廢棄大樓並進行直播，順道關心一下阿北，但在阿北住家門口敲門呼叫，卻都沒有動靜。他們發現門前的神明桌上有一串鑰匙，試著插入大門上方的鑰匙孔竟然打開，接著就走進去。

▲探險團在門前神明桌上找到鑰匙。（圖／61靈異探險團提供）

▲▼屋內到處都是菸盒跟菸蒂。（圖／61靈異探險團提供）

一行人走進去就聞到怪臭味，走道廁所滿是菸蒂及菸盒等，突然有人大喊「有骨頭！」鏡頭一照，發現地上竟躺著一具人骨，臭味刺鼻。網友看到還不敢相信，但直播主近看確認就是人骨，要求隊員趕快打電話報警外，也對死者說「阿伯我幫你報警了，你好好好走！」。

▲警方獲報到場處理。（圖／61靈異探險團提供）

警方到場了解狀況，問他們為何會到這邊，他們才說出原由，事後也配合到派出所作筆錄。

該團表示，警方要求下，他們決定將直播影片撤下，尊重死者，也呼籲網友勿截影片、照片外流。同時也呼籲社會大眾，多關心獨居老人。

網友得知後也大讚61靈異探險團「這台真的可以叫社會局了」、「再次謝謝你們堅持找阿北」、感謝你們早發現讓他早日入土為安。也有人問「是之前一直咳嗽的阿伯嗎？」，並肯定說，「你們真的算做了好事，如果你們昨天沒有破門而入，阿北不知道要多久才會被發現。你們也是他人生最後階段關心他的人。」

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