長榮罷工持久戰！林佳龍急返台滅火　籲重回談判桌：縮小差異，形成共識

地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會自20日下午4時發動罷工！如今邁入第3天，超過1萬5千名旅客受到影響。原先代表政府率團出訪貝里斯的交通部長林佳龍也急趕回台灣滅火，呼籲雙方能回到談判桌上解決爭議，減少罷工事件的影響。

▲交通部長林佳龍因長榮罷工事件返台滅火。（圖／記者趙永博攝）

請繼續往下閱讀...

林佳龍清晨5時返抵國門，簡單聽取桃園機場針對交通疏運應變計畫的執行狀況後指出，罷工事件對勞資雙方來說是很大的事情，同時也衝擊旅客以及飛航秩序，交通部負責交通疏運的應變計畫，因為事先已經做過沙盤推演，就按照計畫執行，目前機場的秩序算是良好；國內航班正常，在國際的航班方面，也看到長榮航空採取簽轉、併班、擴大機型運輸的應變。

▲林佳龍希望勞資雙方能回到談判桌上商談。（圖／記者趙永博攝）

林佳龍說，採取的應變措施務必要將旅客跟航空秩序的衝擊降到最低，同時也體諒勞資雙方的辛苦，期待儘快回到談判桌，能夠「縮小差異，形成共識」。

林佳龍表示，罷工對於旅客衝擊很大，而且也會傷害到公司，他看到同仁們在執行交通疏運的應變計畫的努力，並堅守崗位，初步應變得宜，他親自返台坐鎮，將按照政府的分工，也期待「勞資雙方可以回到談判桌，用談判來解決爭議」。

林佳龍語畢與同行人員逐一握手致意，由隨從陪同，拿著護照等證件，坐上黑色轎車離開機場。

▲不少旅客受罷工影響，在機場打地鋪過夜。（圖／記者趙永博攝）

▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前持續拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

【更多新聞】

長榮罷工拉鋸戰！勞動次長現身慰問「罷工不是主要目的」 籲雙方重啟談判



長榮副總要靜坐空姐退至外圍 揚言：走法律途徑...雙方爆激烈口角



罷工逾19hr！抗33度高溫空姐出動「噴水壺」 烈日下傘海一片爭喘息空間