慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

新聞節目中心／綜合報導

六月六號是諾曼第登陸紀念日，也就是史上最著名的「D-Day」。諾曼第登陸戰役標誌著盟軍反攻納粹的起點，回顧二次大戰的歷史，最讓人覺得悲傷的，就是納粹屠殺猶太人事件，至少有6百萬猶太人遭到屠殺，但猶太民族不僅沒有因此垂落，反而激發他們無比的韌性，在全球的影響力更是不可小覷。慧眼看天下第58集，獨家專訪到美國最有影響力的猶太人政策團體，美國猶太人委員會執行長杰森以薩森，與主持人黃寶慧深度探討猶太人奮鬥的歷程。

▲黃寶慧專訪美國猶太人委員會執行長以薩森（JASON ISAACSON）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

咬定伊朗襲油輪 美向中東增兵

美國與伊朗的緊張關係持續升溫，在上個禮拜中油承租的油輪與另一艘日本郵輪在阿曼灣遭到攻擊，美國認為就是伊朗涉案，雖然伊朗方面否認，但美國還是一口咬定，而美國也在本周對伊朗加強施壓，宣布將對中東地區增兵約1000人。

▼美軍發布照片指控，伊朗革命衛隊海軍在阿曼灣攻擊油輪。（圖／達志影像／美聯社）

讓美國繼續偉大 川普競選連任

2020美國總統大選，雖然明年11月才登場，但這次卻是競爭激烈，不只民主黨人才輩出，現任總統川普更在佛州的造勢大會上，宣布啟動2020年競選活動，雖然川普在貿易政策上的確獲得不少民眾支持，但許多人對通俄門事件依然有疑慮，而且最新的民調也顯示，川普的支持度在選戰關鍵州持續落後主要的民主黨挑戰者，而且最有可能的對手就是前副總統拜登，民調也勝過川普。

▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



地牛翻身! 四川宜賓深夜6.0強震

大陸四川宜賓市長寧縣，17號深夜發生規模6.0的地震，緊接著又發生多起餘震，原本已經準備休息的民眾，都被嚇得從家裡往外逃，多棟房屋嚴重毀損，道路、電力也受到影響，根據官方統計，目前已經造成上百人死傷，而且人數還在持續攀升。

▼四川地震。（圖／翻攝自微博）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。