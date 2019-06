川普宣布競選連任「24hrs狂吸7.8億元捐款」！大勝拜登4倍嗨發推文：3Q

▲ 川普在短短24小時募到2480萬美元。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合外電報導

美國總統川普18日晚間正式宣布競選連任,短短24小時就成功募集2480萬美元(約新台幣7.8億元)的資金。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)表示,平均每小時湧入100萬美元的成績是創下歷史紀錄,比民主黨對手拜登(Joe Biden)募集的資金多出4倍,「人民對總統的熱情無與倫比,前所未見!」

綜合《紐約時報》等外媒報導,在2480萬美元的募資總額當中,包括共和黨全國委員會向主要捐款人募了1080萬美元,競選團隊也透過電話募集800萬美元,外加線上捐款的600萬美元。

川普的首日募集資金遠高於民主黨對手拜登(Joe Biden)首日630萬美元。川普競選團隊成員帕爾斯凱爾(Brad Parscale)發文直呼「擊敗競選對手」;而川普則在推特以大寫字體表達感謝。

@realDonaldTrump has raised a record breaking $24.8M in less than 24 hours for his re-election. The enthusiasm across the country for this President is unmatched and unlike anything we’ve ever seen! #trump2020 #KeepAmericaGreat