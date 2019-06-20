川普宣布競選連任「24hrs狂吸7.8億元捐款」！大勝拜登4倍嗨發推文：3Q

▲ 川普在短短24小時募到2480萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普18日晚間正式宣布競選連任，短短24小時就成功募集2480萬美元（約新台幣7.8億元）的資金。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）表示，平均每小時湧入100萬美元的成績是創下歷史紀錄，比民主黨對手拜登（Joe Biden）募集的資金多出4倍，「人民對總統的熱情無與倫比，前所未見！」

綜合《紐約時報》等外媒報導，在2480萬美元的募資總額當中，包括共和黨全國委員會向主要捐款人募了1080萬美元，競選團隊也透過電話募集800萬美元，外加線上捐款的600萬美元。

川普的首日募集資金遠高於民主黨對手拜登（Joe Biden）首日630萬美元。川普競選團隊成員帕爾斯凱爾（Brad Parscale）發文直呼「擊敗競選對手」；而川普則在推特以大寫字體表達感謝。