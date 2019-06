美國會推修法「確保香港特殊地位」　裴洛西：沒有兩制就無特權

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/編譯

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)19日表示,美國兩黨應盡速立法,要求白宮證明北京當局繼續維持香港的特殊地位,希望藉此保護在「一國兩制」關係下的香港。「反送中」遊行期間,裴洛西就曾透過聲明指出,《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係,未來會與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

裴洛西向記者表示,「這項立法表明,美國不再假設中國確實施行一國兩制。」以美國現行法律來看,香港被視為一個特殊的經濟區,享有中國大陸人民沒有的權利,「我們必須立法要求川普政府證明,香港的特殊地位仍然有效。」若是香港成為「一國」而無「兩制」,那麼所有的特權將會被收回,原本簽訂的協議也要重新安排。

The hearts of all freedom-loving people were moved by the courage of the one million men & women of Hong Kong who took to the streets to peacefully demand their rights & denounce this horrific extradition bill. America stands with the people of Hong Kong. https://t.co/wX01v5xzHs