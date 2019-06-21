德國經濟部長上海「密會」任正非　親自確認華為5G安全性

▲華為此前被美國制裁，被指「威脅美國國家安全」。（圖／記者邱倢芯攝）

大陸中心／綜合報導

據外媒報導，德國經濟部長彼得.阿爾特邁爾今日（21日）要在上海與華為創始人任正非會面並聽取意見，親自「傳達」德國對5G建設安全的要求。有評論指出，此時德國對華為的態度可謂至關重要，不僅將直接影響華為在德國的發展，或許也將對其他國家產生示範效應。

據德新社報導，消息先前一直保密，但20日得到德國經濟部的證實。阿爾特邁爾此前已和法國、西班牙及歐盟委員會進行溝通。阿爾特邁爾希望，「能通過會晤更加確切地了解華為，以便最後做出恰當的決定。」

阿爾特邁爾前往上海前，在北京和中國副總理劉鶴舉行了會談。他20日表示，「德國的決定不應是政治性的，而是應根據明確的安全標準來定」，「中方很清楚，他們的硬體和軟體必須滿足最高安全要求，相信能夠找到符合雙方利益的解決辦法。」

華為目前正因「威脅美國國家安全」 而遭受美方制裁。美國還警告盟友，鑒於安全考慮不要使用華為產品和技術，不過並未拿出華為涉嫌間諜活動的證據。

在這樣的背景下，德國對華為的態度不僅將直接影響華為在德國的發展，也將對其他國家產生示範效應。德國計劃開展5G建設，並在最近對5G頻譜進行了拍賣。德國政府官員迄今一直表示， 不會將華為排除在德國5G網絡建設之外。

任正非此前接受外媒採訪時，對於歐洲市場也自信滿滿，「歐洲還歡迎我們」，「儘管受到很大壓力，但他們還是信任我們。」

▼華為創始人任正非對於歐洲5G市場一直自信滿滿。（圖／CFP）