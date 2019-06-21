包圍了警察總部！港數百黑衣示威者齊喊「放人」

▲抗議人士朝警察總部走去。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港不少團體及民眾因不滿政府未回應「四大訴求」，今（21）早實現抗爭行動升級，圍堵政府總部及禮賓府等政府機關，部分馬路全線封閉。截止11點22分，逾百名示威者陸續到達員警總部，齊喊「放人」，要求釋放衝突中被捕人士，而警總外有軍裝警員駐守，但沒有制止示威者。

綜合港媒報導，儘管政府宣佈暫緩修訂《逃犯條例》，特首林鄭月娥也出面道歉，但抗議風波仍在持續。香港學界和部分網民設下20日下午5點為「最後期限」，要求政府回應撤回修例等訴求，但要求無果。

21日早上7點，不少身穿黑衣的抗議人士陸續到達立法會及政府總部聚集，當中部分人士戴了頭盔等示威裝備；到了8點15分，立法會示威區至少聚集逾千人，另外添馬公園亦有數十人在草地席地而坐，目前仍有人陸續抵達，各大學生會在立會停車場附近整理物資。

香港立法會隨後於10點46分宣佈，原定早上午10時45分舉行的立法會交通事務委員會會議取消。公務員事務局局長羅智光表示，政府已因應應變計劃進行日常工作，希望政府總部暫停運作對市民影響減到最低。

▲不少示威者屬於年輕人。（圖／美聯社）

此外，現場有示威者呼籲包圍警察總部，到了11點22分，超過百人陸續抵達，部分抗議人士戴上頭盔與口罩，並搬來鐵馬欄擋在大門前，高喊口號要求與警務處處長盧偉聰見面。警方則表示，稍晚會開記者會交代情況。

香港眾志秘書長黃之鋒隨後也到達現場，手持擴音器發言稱，要求盧偉聰收回對「612」衝突的暴動定性。有示威者齊呼口號「放人」，要求釋放衝突中被捕人士。