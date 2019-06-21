貿易戰是「雞飛蛋打」局面　黃奇帆：美國封堵華為...美企可能先死

▲黃奇帆 。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

中美經貿摩擦關鍵議題研討會20日在北京召開，多位中國專家學者表示，美國挑起貿易戰，會對自身造成反傷作用。其中，黃奇帆更指出，美國對華為等中國高技術企業封堵，固然會對中國企業帶來損失，但美國高科技公司的市場20%到50%長期服務於和出口於中國市場，所以很可能中國企業還沒死亡，美國企業先行死亡。他強調，「所以，貿易戰沒有贏家，只會帶來一損俱損，雙方『雞飛蛋打』的局面。」

據中新網報導，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆20日說，美國挑起貿易戰是逆全球化、逆勢而動的行為，損人不利己，最終將以失敗告終；事實上，95%以上增加的關稅是由美國進口商承擔的，成本壓力最終會轉嫁給美國民眾，然而美企和市民都意識到這個問題，要求美國政府停止加徵關稅的聲音一浪高過一浪。

此外，黃奇帆強調，對中國來說，貿易摩擦越發生，越要在供給側結構改革上對製造業的產業鏈、供應鏈、價值鏈推動「三增一減一補」。他指出，政府要在「三鏈」的營商環境上進行改善，降低「三鏈」融合發展成本；企業特別要對自己產業鏈、供應鏈中的薄弱環節「打補丁」，「這是我們這個階段抵禦貿易摩擦的一個殺手鐧。」

「強大市場，是中國反抗貿易戰的一張王牌，一張可以克敵制勝的王炸。因此，下一步政策重點應當是擴大居民消費需求，特別是擴大中低收入群體的消費需求，以消費引領推動供給創新。」中國宏觀經濟研究院首席專家陳東琪強調，「建立培育強大消費市場，既能提升人民美好生活的水準，又能增強對國際資本、先進技術和高端人才的市場吸引力。」

▲中美貿易戰。（圖／路透社）

