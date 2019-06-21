不要只有發大財！洪慈庸要韓國瑜台中造勢回答這三個問題

▲韓國瑜雲林斗六造勢。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日將赴台中為總統初選造勢，時代力量立委洪慈庸21日向韓國瑜提出三大問題，她呼籲韓國瑜不要只是來搖旗吶喊，最好也要帶「發大財」以外的實質政見前來。

洪慈庸表示，韓國瑜要來台中為總統初選造勢，台中歡迎所有人，但希望韓市長不是只來搖旗吶喊，時代不一樣了，民主選舉重政見，最好也能帶「發大財」以外的實質政見前來。

洪慈庸21日在臉書發文向韓國瑜提出三大問題，內容包括：第一、韓國瑜曾說重北輕南，其實洪慈庸認為還少了一句「忘中部」，台中有潛力和區位優勢，卻一直在趕進度，「韓市長能否對中部，尤其交通建設和兩大國際港的經貿發展，提出『發大財』以外的願景？」

第二、近年台中年輕移入人口越來越多，這與台中的發展機會有很大關係，然而，拼經濟的果實卻不見得與青年世代與勞動階層分享，甚至有所傾斜，「韓市長是否能對青年與勞動政策提出『發大財』以外的想法？」

第三、今年4月，台中差點成為首個「主張武力統一」人士涉入舉辦遊行的城市，後來因民間反彈聲浪打退堂鼓。除了發大財，主權也是人民重視的議題，她問，曾公開重複「習五條」其中內文（支持九二共識、反對台獨）的韓市長，是否能取信於民，確保台灣主權不被中國侵犯？

洪慈庸表示，這些都是選總統的基本題，希望要爭取人民支持選總統的韓國瑜市長，能藉著這個機會讓台中人、台灣人知道韓國瑜的想法。

▼洪慈庸向韓國瑜提出三個問題。（圖／翻攝自洪慈庸臉書）



