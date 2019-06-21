ET民調／香港反送中蔡英文吃補　藍營誰出線？郭台銘支持率勝韓國瑜

▲蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

2020總統大選持續升溫，民進黨已確定由現任總統蔡英文出線爭取連任，國民黨則以郭台銘及韓國瑜最受選民青睞，今甫宣布卸任鴻海集團董事長的郭台銘宣布參選後引發支持者大讚，現任高雄市長韓國瑜表示願意接受徵召後也呼聲頗高，不過在5/23開始的民調結果顯示，郭台銘的支持度已逆勢勝出領先韓國瑜，最大差距達6.4%。原先支持度皆低於郭、韓的蔡英文，在6/14-6/20這波民調支持度翻漲，對上郭、韓的民調結果皆出現死亡交叉。

在綠軍主帥確定由蔡英文代表角逐2020年的總統大選後，適逢香港發生「反送中」百萬人大遊行引起全球重視，且示威抗議浪潮持續延燒中，似已牽動明年總統大選造成影響。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在藍白綠「三腳督」情況下，民進黨蔡英文不論對上國民黨的郭台銘或韓國瑜，支持度均翻漲為三成五以上，皆已出現黃金交叉贏過郭、韓二人，而喊出兩岸一家親的柯文哲支持度則持續探底。

《ETtoday新聞雲》於2019年6月14日至6月20日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,051份有效樣本。調查結果發現，在假設台北市長柯文哲可能參選的「三腳督」情況下，藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，與民進黨的蔡英文、白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為蔡英文35.0%、郭台銘31.9%、柯文哲14.9%，蔡英文、郭台銘人二人支持度出現黃金交叉而互換序位，而柯文哲支持度則持續下滑。

相較於前次6月17日的調查結果，當郭台銘對上蔡英文及柯文哲，蔡英文支持度上升4.5%，而郭台銘與柯文哲的支持度則分別下降3.3%，因此蔡英文反轉領先郭台銘3.1%。

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，與蔡英文、柯文哲競逐時，三人的支持度排序為蔡英文36.6%、韓國瑜31.9%、柯文哲19.5%，蔡英文支持度同樣領先韓國瑜成為第一，柯文哲一樣位居第三。

相較於前次6月17日的調查結果，當韓國瑜對上蔡英文及柯文哲，韓國瑜支持度變化也不大，但蔡英文支持度明顯上升5%，而柯文哲則下降4.6%，因此蔡英文已領先第二名韓國瑜拉大至4.7%。

此外，國民黨總統初選民調已敲定7月8日至14日執行，最快7/15便可確認提名人選。調查發現在國民黨人選方面，郭台銘的支持度從31.1%略降2.9個百分點到28.2%，而韓國瑜則從24.7%略增1個百分點為25.7%，因此郭台銘仍舊領先韓國瑜。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，郭台銘在男性與女性、49歲以下、北部及中部地區、泛藍傾向者、國小及以下及大專/大學以上程度等族群均獲得相對較高的支持度；而韓國瑜則在60歲以上、東部及離島地區、國民黨傾向者、國/初中及高中/職程度等族群獲得相對較高的支持度。另在政黨中立者的支持度，郭台銘則相對略領先韓國瑜(29.7%：21.8%)。

相較於第四波6月17日的調查結果，郭台銘在男性、40歲以上、南部、東部及離島地區、國民黨及泛藍傾向者、高中/職及以上族群的支持度均有略微減弱；而韓國瑜則在女性、20~29歲、40~49歲及60歲以上、北部及南部地區、泛藍傾向者、高中/職程度等族群的支持度均有略微增強。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年6月14日至6月20日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為5,051份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.4%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年5月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。