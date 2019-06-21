挺韓台中造勢大會登場前　洪慈庸臉書三問韓國瑜

▲洪慈庸希望韓國瑜來台中，能帶點實質東西，不要只會搖旗吶喊。（圖／洪慈庸立委提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜22日將到台中參加造勢大會，為國民黨總統初選民調炒熱行情，立委洪慈庸21日在臉書上向韓提出三道問題，包括兩岸、青年勞工政策，以及如何發展中部，洪說，台中歡迎所有人，但更希望韓國瑜不是只來搖旗吶喊，最好也能帶點實質的東西。

韓國瑜造勢大會台中場22日下午進行，洪慈庸在臉書上表示，身為台中人與一名立法委員，他要對韓說，民主選舉重政見，不要只會來搖旗吶喊，也能帶實質的東西前來，她並提出三道題目，希望韓能向中部人回答。

洪慈庸說，大家常說重北輕南，但其實少一句「忘中部」，台中有深厚潛力和區位優勢，卻一直在趕進度，韓國瑜能否對中部，尤其交通建設和兩大國際港的經貿發展，提出「發大財」以外的願景？

還有，近年來台中的年輕人移入人口越來越多，這與台中的發展機會有很大關係，然而拚經濟的果實，卻不見得與青年世代與勞動階層分享，韓市長是否能對青年與勞動政策提出「發大財」以外的想法？

洪說，今年4月，台中差點成為「主張武力統一」人士涉入舉辦遊行的城市，後來因民間反彈聲浪而打退堂鼓，除了發大財之外，主權也是人民重視的議題，曾公開重複「習五條」的韓市長，如何能取信於民，確保台灣主權不被中國侵犯？



她最後說，上述問題都是選總統的基本題，希望爭取人民支持的韓國瑜，能讓台中人、台灣人知道內心想法。