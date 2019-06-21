影／為期2天習金會落幕　半島問題「政治解決」成關注焦點

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平今（21）日下午啟程回北京，結束了對北韓的為期2天的國事訪問，雙方會談內容包括半島問題和兩國關係走向等。由於習近平是14年來首位訪朝的中方最高領導人，北韓招待規模盛大，開創了不少個「第一次」，包括首次讓外國領導人在錦繡山太陽宮廣場接受致敬等。

▲北韓以高規格接待習近平。（圖／路透社）

▲北韓民眾歡迎習近平。（圖／翻攝自《新華社》）

中美貿易戰期間，中方與北韓的關係備受外界關注。綜合陸媒報導，習近平在與金正恩會談時表示，「我這次是為鞏固傳承中朝友誼而來，為推動朝鮮半島問題政治解決進程而來。」

在談到半島問題時，習近平說，中方支持推進半島問題政治解決進程，為解決問題積累和創造條件；中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願同朝方及有關各方加強協調和配合，為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

▼ 機場歡迎儀式現場。（圖／翻攝自央視）

金正恩表示，朝方願保持耐心，同時希望有關方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。

據悉，習近平此前曾於2008年6月以國家副主席的身份訪問北韓，今次是時隔14年再有中國大陸元首訪朝，上一次是時任中國國家主席胡錦濤於2005年10月，前往平壤訪問3天。

▲20日晚上舉行的晚會。（圖／新華社）

北韓此次拿出高規格禮遇歡迎中方。在習近平20日抵達北韓首都平壤時，平壤機場舉行了歡迎儀式，北韓領導人金正恩和夫人李雪主亦到場迎接。機場的歡迎儀式結束後，習近平在21輛禮賓摩托車的護衛下，乘車前往錦繡山迎賓館，沿途數十萬群眾揮舞中朝兩國國旗和鮮花，高呼「中朝友誼萬歲」等口號。

▲晚會表演。（圖／新華社）

北韓當晚也準備了盛大的歡迎晚會，由數萬名當地演員進行表演，北韓三大樂團（國立交響樂團、功勳合唱團、三池淵管弦樂團）首次同台獻藝，能容納10萬餘人的「五一」體育場座無虛席，且現場還有巨大的標語，寫著「熱烈歡迎習近平總書記同志和彭麗媛女士」、「平壤-北京」等。

▼今年是中朝建交70週年。（圖／路透社）