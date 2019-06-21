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預言金正恩政權「20年內垮台」　脫北前高官：我還活著就能回家

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▲▼習金會,習近平,金正恩。（圖／路透社）

▲ 習近平與金正恩20及21日進行會談。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

前北韓駐英國公使泰英浩日前接受日本媒體訪問時預測，北韓領導人金正恩會在與中國國家主席習近平的峰會中提出新的無核化協商方案，且第三次川金會將在不久後舉行。他還預言，金正恩政權會在20年內垮台，但並非因外力干預或政變，而是國內世代交替。

泰英浩19日在東京表示，金正恩政權還可以穩定維持至少10年，因為他擁有身邊較老一代的支持及效忠，「10年可能太短了。金正恩政權不會在10年內垮台，但我不認為可以再持續20年。」

泰英浩在2016年8月擔任北韓駐英公使期間叛逃，「如果我能再活20或30年，我認為，我將能回到家鄉。」但他也說明，就算金正恩的獨裁統治真的走到盡頭，也是因為被新血取代，而不是因為國內政變或美國等勢力介入。

他提到，近來不會有北韓人民起義或軍方發起政變來推翻金正恩，「但我期待世代更迭。」他說明，目前金正恩身邊的官員年齡約60至80歲，對他相當忠心；但當這班老臣被淘汰，改變就可能發生。

另一方面，泰英浩針對稍早落幕的平壤習金會表示，金正恩希望中國成為北韓與美國間核談判的中間人，而非南韓。他當天接受南韓《東亞日報》獨家專訪時則指出，金正恩之所以選擇中國做為中間人，是因為南韓向美國提出重啟開城工業區遭拒，令北韓對南韓感到失望，如今認為文在寅這張牌已經失靈。

他認為，金正恩將向習近平提出自廢過去從未公開的核設施等讓步方案。而川普為連任成功，必須盡快展現出外交上的政績，因此極有可能接受北韓提議，召開第三次川金會。

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關鍵字：泰英浩,金正恩,日韓要聞

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