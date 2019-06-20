空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

▲長榮空服員晚間仍持續集結在南崁運航大樓。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會宣布下午4點發起罷工，並要求會員到長榮航空南崁運航大樓前集結，晚間預估已達千人，因造成動線問題，引起地勤員工不滿，現場爆發衝突。對此，長榮航空發出聲明怒斥工會以違法方式不留出入口，希望公權力對非法行為有所作為。

空服員在發動罷工後，隨即集結在長榮南崁運航大樓正門口前，雖有留一小條人行通道出入口，但因動線阻擋到員工正常上下班車道，引發地勤員工不滿，現場也有另一派反對罷工的人員互相叫囂，場面相當火爆。

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▲長榮空服員集結大樓外，阻擋到出入動線，引發地勤員工不滿。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空發出聲明嚴重譴責此種行為，長榮航空表示，工會以違法的方式不留出入口，嚴重影響地勤人員上下班的動線，引起地勤員工強烈的不滿，造成空地勤員工的衝突，希望公權力對這一種非法行為能有所做為。

至於工會指控公司在大門口拉了一條消防水線，影射公司準備對空服員不利，長榮航空表示，這一條消防水線，是平常用來澆門口的花圃使用，其指控完全是子虛烏有。

現場罷工空服員不斷喊口號，「請桃園警察保持中立，不要影響交通，若人撤出去，馬路就會癱瘓；維護合法罷工，警察守護秩序，請勿推擠警察，地勤要回家，開車走後門，走路走左邊。」兩方人馬仍非常混亂，還有喇叭聲企圖影響罷工。

另外，原預計晚間7時左右罷工空服員欲開始搭舞台，但反罷工內勤糾察隊包圍貨車、不讓卸貨，警方也以消防車無法進去等安全為由拒絕，3方展開僵持。工會統計，截至晚間近9點，有約1000人集結在現場。