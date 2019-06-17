公投與大選脫鉤　國民黨丟水球嗆：蔡政府將公投「送終」

▲立法院臨時會，國民黨發言抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨團在臨時會第一天就強推《公民投票法》修法，17日晚間經過多數黨籍立委強行表決後通過，2020大選不再與公投合併舉行，另訂自2021年起，8月第4個週六訂為公投日，每2年舉行一次。國民黨團不滿抗議，在場內大喊「公投已死」，並於議場內將準備好的水球砸向主持院會的立法院副院長蔡其昌，議場陷入一片混亂。

立法院臨時會17日晚間處理公投法修正案，在野國民黨雖然強力杯葛，執政民進黨團仍以人數優勢，強行三讀通過包括未來公投與大選脫鉤、延長主管機關審核期等爭議性條文。國民黨團強烈譴責蔡政府與民進黨大開民主倒車，為了明年大選考量，不惜違背當年爭取鬆綁公投的良心，以多數暴力「扼殺公投、背棄民主」，不僅把公投關回鳥籠，甚至是製造一個「插翅難飛」的鐵籠，形同將台灣展現直接民權的公投「送終」。

國民黨團總召曾銘宗痛批，不論是行政院通過的公投法修正草案或民進黨立委提出的版本，都引發強大民意反彈，儘管對外宣稱是為「補正」去年九合一選舉合併辦理公投所出現的缺失，事實上則是把部分已經鬆綁的規定又禁錮起來，等於是把打開的鳥籠再關上去，另外打造一個公投「鐵籠」。

曾銘宗說，執政黨的目的「司馬昭之心路人皆知」，就是要為明年大選清除路障，報去年九合一大選慘敗一箭之仇；他痛批，蔡政府不去檢討行政效率、便民措施，而反過頭來限制公投連署的過程，這個政府讓人失望透頂！執政黨一意孤行修惡公投法，打著民主反民主，謀一黨私利，已到了人神共憤地步，。

國民黨團批評，民進黨在野時一再強調公投要給民眾最大方便，包括主張綁大選才能提高投票率與節省公帑，但這次修法卻是大開倒車，讓未來公投通過門檻難度大大提高，拆掉鳥籠才一年的公投，馬上就變成鐵籠公投。民進黨昨是今非，公然與民意為敵，不但汗顏面對當年為公投奔走的政治前輩，更是徹底背叛自己長期堅持的民主良知與價值。

國民黨團強調，蔡政府以坦克壓境方式，未經委員會審查強悍修惡公投法，為了政黨私利選擇站在人民對立面，終將自食惡果，呼籲國人在明年大選以選票制裁如此鴨霸、傲慢的執政黨。

▼不滿民進黨團強行表決，國民黨團朝主席台丟水球。（圖／記者劉亮亨攝）