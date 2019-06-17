公投不再綁大選！羅智強：蔡英文才是台灣民主「送終者」

▲立法院臨時會處理公民投票法部分條文修正案，國民黨團發言抗議。（圖 / ETtoday攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

民進黨團在臨時會第一天就強推《公民投票法》修法，17日晚間經過多數黨籍立委表決後通過，2020大選不再與公投合併舉行，另訂自2021年起，8月第4個週六訂為公投日，每2年舉行一次。對此，國民黨台北市議員羅智強怒批，這次香港反送中，蔡英文又再度撿到槍，但他要説的是，總統蔡英文才是台灣民主的「送終者」。

羅智強表示，蔡英文趁著香港反送中吸光了媒體的版面，正偷雞摸狗地要在立法院臨時會剝奪台灣人民的公投權利。民進黨硬是要把公投法實施15年，公投皆是併大選的慣例，改成「禁止」公投併大選。

他指出，很多民眾對他比讚、鼓掌，讓他知道正道不孤，當然，也有人用三字經罵，對他嗆聲，但他也不怕！一位行人對他嗆聲，他也回頭質問，難道只可以關心「香港反送中」，不可以關心「公投被送終」？

羅智強表示，蔡英文才是台灣民主的「送終者」，君不見，她的民調一提升，民進黨第一件事，就是先把民進黨喊了三十年的「公投神主牌」砸爛，先回頭瞄準管中閔，準備第二波的清算？

羅智強也說，因為台灣民主「大敵當前」，這大敵非來自於外，而是來自於正無所不用其極踐踏民主、毀壞法治的民進黨！對他來説，未來一年，沒有比讓民進黨下台更重要的事！加入戰神94強，全民下架民進黨！