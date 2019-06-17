立法院朝野黨團共同聲明　呼籲香港政府撤回《逃犯條例》

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

立法院朝野黨團17日針對香港「反送中」行動發表共同聲明， 除了聲援香港人民民主自由的訴求，朝野黨團還共同呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案，謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。

立法院指出，各黨團於17日召開第9屆第7會期第1次臨時會之際，針對香港人民集會遊行要求香港政府撤回逃犯條例，經協商共同聲明，內容包括以下三點：

1. 香港政府以武力處理群眾運動的方式，立法院全體同仁提出譴責與抗議，「香港人民發動大規模的人民抗議活動，表達人民聲音，本院各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。 」

2. 聲援香港人民民主自由的訴求，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案，「基於捍衛自由民主人權的普世基本價值，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提。香港人民有權追求自己的民主與自由，我們永遠支持這種普世價值，反對侵害人權自由。 」

3. 建議政府應對香港人民以行動支持並提供關懷及援助，「香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依香港澳門關係條例第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。」

立法院長蘇嘉全隨後也在臉書表示，針對香港近日爆發的「反送中」大規模示威遊行，立法院經過各黨團充分溝通討論後，決議發布共同聲明，譴責香港政府違反人權精神，以武力處理群眾運動，並呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，立即撤回「逃犯條例」草案。

他表示，聲明中也闡明中華民國立法院的立場，我們認為香港人民有權追求自己的民主自由，建議我方政府應行動支持香港人民，並提供港人所需要的關懷與援助。

他指出，面對香港政府違背人權、罔顧民意的行為，香港人民的怒吼已突破天際，作為與港人同樣熱愛民主自由的台灣，除了對香港的處境感到萬分同情，台灣人民也應該仔細思考，我們想要選擇什麼樣的未來。

他說，感謝朝野黨團理性討論，拋開各自的成見與攻防，願意為了守護民主自由的價值而站在一起，發表這一份寶貴的共同聲明。這份聲明除了是要告訴所有香港朋友，你們並不孤單，台灣與你們同在，同時也要告訴仍不放棄威權統治的國家，在廣大人民的意旨面前，再蠻橫、獨裁的政權，也必須要敬畏屈服。