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立法院6/17至7/5開臨時會　審公投法、大法官人事等19案

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▲▼立法院臨時會表決議程 國民黨團舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會表決議程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院長蘇嘉全17日上午召開全院談話會，會中表決通過民進黨立委柯建銘等67人提請召開臨時會的決議，確定從17日下午至7月5日，展開為期3週的臨時會，處理包括大法官人事同意權、公民投票法、兩岸人民關係條例、國家安全法、產業創新條例等5大類的19個法案。

由於國民黨和民進黨所設定的臨時會期程與法案均不同，會中未達共識。院長蘇嘉全裁示交付表決，最終柯建銘等人提案的「臨時會召開時程」，以出席92人、贊成64人、反對28人、棄權0人通過；至於柯等人提案的「臨時會特定議案」，也以出席93人、贊成64人、反對29人、棄權0人通過。

蘇嘉全表示，臨時會時間為6月17日至7月5日，今天中午召開程序委員會，下午至6月19日為一次會，6月20日、21日及27日為第二次會，6月28日、7月1日至5日為第三次會。

國民黨團總召曾銘宗表示，有關民進黨提出的19案，4位大法官的意識形態、立場明顯，國民黨一定強力審查；對於經濟民生法案，包括產創、所得稅法，長照扣除額部分，國民黨強力支持，其他法案則是民進黨為了選舉提出，國民黨將強力杯葛；拚經濟，國民黨支持，拚政治，希望民進黨回頭是岸。

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關鍵字：立法院,臨時會,大法官

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