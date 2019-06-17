跌落火車鐵軌遭輾「手臂整隻斷」！斷臂裝袋急送醫　手術7小時接回

▲ 院方出動醫療團隊，花了7小時，成功把斷臂接回。（示意圖／CFP，圖中人物與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

印度孟買一名28歲男子5月初不慎摔落火車鐵軌，手臂被當場被迎面而來的列車輾斷，在緊急送醫後，醫護們花費長達7小時把手臂接回。時隔一個月，他現在已經可以移動他的手臂，也能用受傷的這隻手拿東西，但還必須等上一年的時間，才能靈活運用受傷的手。

綜合《印度斯坦時報》等印度媒體報導，28歲的達曼德拉帕瑪爾（Dharmendra Parmar）是名日薪工人，但5月5日這天來到安泰里火車站（Andheri station）時，不慎滑倒墜落軌道。但接下來發生的狀況重創了達曼德拉帕瑪爾，因為在他還來不及反應的那一刻，列車輾斷了他的手臂。

「他的朋友們把斷臂裝在塑膠袋裡頭，在事情發生後的45分鐘內，把他送到醫院進行治療」，負責達曼德拉帕瑪爾執行手術的醫師尼汀蓋（Nitin Ghag）表示，團隊完成診斷測試後立即動刀，利用身體其他部位的皮膚、動脈、靜脈來接回斷臂。

談及這起案例，尼汀蓋提到，重新接回的時間必須控制在5至6小時內，因為一旦發生斷肢的情況，血液會停止流動，加速退化。另名醫院高層則說，達曼德拉帕瑪爾的康復狀況已有進步，但還需要一年的時間，他才能靈活使用他的手。

※ 以下有手術接回斷臂的畫面，請斟酌觀看。