跌落火車鐵軌遭輾「手臂整隻斷」！斷臂裝袋急送醫　手術7小時接回

▲ 院方出動醫療團隊,花了7小時,成功把斷臂接回。(示意圖/CFP,圖中人物與本文當事人無關)

國際中心/綜合報導

印度孟買一名28歲男子5月初不慎摔落火車鐵軌,手臂被當場被迎面而來的列車輾斷,在緊急送醫後,醫護們花費長達7小時把手臂接回。時隔一個月,他現在已經可以移動他的手臂,也能用受傷的這隻手拿東西,但還必須等上一年的時間,才能靈活運用受傷的手。

綜合《印度斯坦時報》等印度媒體報導,28歲的達曼德拉帕瑪爾(Dharmendra Parmar)是名日薪工人,但5月5日這天來到安泰里火車站(Andheri station)時,不慎滑倒墜落軌道。但接下來發生的狀況重創了達曼德拉帕瑪爾,因為在他還來不及反應的那一刻,列車輾斷了他的手臂。

「他的朋友們把斷臂裝在塑膠袋裡頭,在事情發生後的45分鐘內,把他送到醫院進行治療」,負責達曼德拉帕瑪爾執行手術的醫師尼汀蓋(Nitin Ghag)表示,團隊完成診斷測試後立即動刀,利用身體其他部位的皮膚、動脈、靜脈來接回斷臂。

談及這起案例,尼汀蓋提到,重新接回的時間必須控制在5至6小時內,因為一旦發生斷肢的情況,血液會停止流動,加速退化。另名醫院高層則說,達曼德拉帕瑪爾的康復狀況已有進步,但還需要一年的時間,他才能靈活使用他的手。

※ 以下有手術接回斷臂的畫面,請斟酌觀看。

