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出雲號「準航母」停靠越南金蘭灣　制衡解放軍南海影響力

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出雲級直升機護衛艦,出雲號護衛艦,DDH-183。（圖／路透社）

▲日本海上自衛隊出雲號準航母。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊「準航母」出雲號（DDH-183）14日停靠面朝南海的越南中部軍事要衝金蘭灣的國際港。海上自衛隊制衡解放軍在南海影響力的用意相當明顯。

根據《共同社》報導，出雲號於4月底駛離日本，在印度洋和南海參加了與各國的海上聯合訓練。在駛入金蘭灣之前，出雲號與美國海軍核動力航母雷根號等實施共同演訓。

由於解放軍在南海影響力日漸加強，日本正加強與越南的軍事合作，從2016年4月以來，出雲號多此在金蘭灣停靠。

越南金蘭灣面向南海，是天然良港。（圖／翻攝自大陸網站）

▲越南金蘭灣面向南海，是天然良港。（圖／翻攝自大陸網站）

出雲號只需要經歷三個步驟，就能夠改裝為真正的航母，首先必須要解決甲板的耐高溫問題，由於F-35B隱形戰鬥機在垂直降落時，灼熱的尾流會對普通甲板造成傷害，因此至少要對航母甲板的降落區進行額外的防高溫處理。而這一點，可以借鑒美國搭載F-35B的兩棲攻擊艦使用防高溫「熱噴塗防滑塗層」。

第二，日本需要對機庫等設施進行改造和優化，使其更適合搭載更多的F-35B戰鬥機。第三，要對相關保障設施進行改造，例如F-35B的維護設施、油料存儲設施等。

▲美國F-35B。（圖／路透社）

▲F-35B隱形戰機將是出雲號的艦載機。（圖／路透社）

出雲號全長248m，全寬38m，滿載排水量27,000噸，最高速度 30節，最高乘員970名，武器裝備 2具海拉姆近迫武器系統，2具20mm方陣近迫武器系統，原艦載機為7架SH-60K反潛直升機、2架MCH-101掃雷直升機，但日本打算將F-35B隱形戰鬥機作為出雲號的艦載機。

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關鍵字：出雲號,金蘭灣,準航母,南海,日韓要聞,東南亞要聞,軍武,國際軍武

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