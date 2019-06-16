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胸部狂變大！她染怪病爆乳「衣服塞不下」拿布包　走路靠拐杖

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▲▼內衣,胸部,乳房,咪咪。（圖／翻攝自pixabay）

▲ 身染怪病的女子根本穿不下內衣。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

不少女性追求豐滿的胸部，但泰國一名女子卻因為過大的乳房而飽受困擾。現居彭世洛府旺通縣的蘭蒎現年46歲，近3年來胸部幾乎一天比一天大，不僅找不到合適的內衣，就連一般的衣服也穿不下。她因胸部過大，無法出外賺錢，只能依靠丈夫微薄的薪水治病。

《泰國世界日報》14日報導，蘭蒎的丈夫本棱現年51歲，日薪僅300至400泰銖（約新台幣304至405元），他們便僅靠著這份薪水養家。蘭蒎就醫得花錢，本棱也需大筆醫藥費做截骨矯正手術，造成兩夫妻根本入不敷出，生活相當困苦。

蘭蒎表示，她曾經罹患結核病，沒想到結核病痊癒後，左腿膝蓋骨卻出現病變、化膿的症狀，經過多達3次手術也沒能治好。約3年前，蘭蒎的胸部在8至9個月間以驚人的速度持續變大，大得連她自己都感到害怕。

最初的4至5個月期間，蘭蒎只有左側乳房不斷變大，後來右側也開始增大，在極短的時間內變得跟左邊一樣大。她曾到醫院檢查，但醫生說不出確切的病症，也不是癌症。

蘭蒎的乳房不會痛，反而是乳頭痛，但這都不是最痛苦的。最令她感到困擾的是，爆乳讓她無法正常穿衣服，只能以一塊布將胸部纏起。此外，過重的乳房使得她的堅頸和腰背都相當疼痛，走路還得依靠拐杖。

醫生表示，如果找出蘭蒎確切的病因，便可以為她切除過大的乳房，無奈經過好幾次檢查，還是沒能找出詳細的原因。

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