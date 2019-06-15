　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「荔枝有毒」爆發急性腦炎！47貧童竟因「貪吃」送命　印度發出警告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼荔枝。（圖／農委會／資料照）

▲印度官員指出，當地荔枝中含有某種毒素。（示意圖／資料照，下同）

記者許力方／綜合報導

北印度比哈爾邦衛生部門表示，已經有47名兒童因誤食「荔枝」，感染急性腦炎致死，自今年1月起，當地醫院共接獲179起腦炎病例，過去3周開始發生死亡案例。衛生官員庫馬爾（Sanjay Kumar）聲稱，當地種植的荔枝中含有某種毒素，會沉積在這些貧困、營養不良的兒童肝臟中，溫度升高就會被釋放出來，政府已發出警告，建議父母確保兒童不要空腹入睡。

衛生部門對外聲稱，47名兒童死案和低血糖有關。依據美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度當地有些父母表示，患病的孩子們一整天有很大一部分時間都在附近的果園內「吃荔枝」，回到家後通常都不想吃飯，國家衛生官員庫馬爾表示，當地廣泛種植的荔枝可能就是致命元凶。

▲▼荔枝。（圖／農委會／資料照）

▲▼荔枝。（圖／農委會／資料照）

▲印度患病孩童大部分因大量食用荔枝，體內含有荔枝種子毒素。

庫馬爾稱，荔枝中含有某種毒素，會沉積在這些孩童的肝臟中，當溫度升高，毒素就被釋放，當地有一個荔枝種植區，加上今年熱浪強烈影響，持續高溫時間過長，可能導致死亡案例明顯增加。

事實上，英國知名醫學期刊《柳葉刀》2014年曾發表一項「印度穆札法爾布爾爆發的急性腦炎與食用荔枝的關聯」研究曾指出，荔枝是誘發腦部疾病的一個原因。當孩童血糖水平下降時，身體會開始代謝脂肪酸，導致葡萄糖激增，尿液樣本數據顯示，其中2/3的孩子因大量吃荔枝，體內含有荔枝種子毒素，這些毒素影響葡萄糖合成，使得血糖降低，誘發腦炎。其中未成熟的荔枝毒素含量較高。

庫馬爾表示，該研究證明了他們的猜測，患病的孩子幾乎都來自貧困家庭，他們糖分攝取不足，且營養不良，當血糖水平下降時，肝臟會釋放額外的糖平衡，一旦肝臟內糖儲存不足，「只有毒素」，毒素就被釋放出來。

報導指出，大多數情況下，急性腦炎會導致大腦發炎、發燒、精神錯亂，最終昏迷，專家認為，高溫、營養不良和濕度都是促成染病原因。印度當局已向發出警告，要求家長們確保兒童水攝入充足，且不要空腹睡覺。

ET快訊
2女孩用吸塵器想「抽乾月經」休克送醫　婦產醫嚇呆：20年沒見
謝忻主持一半後台傳情阿翔「偷偷思念男神」！認有在剎車：跟社會
台南殺警案21小時破案！犯嫌高雄內門落網

關鍵字：印度,急性腦炎,腦炎,荔枝,Sanjay Kumar,毒素,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「荔枝有毒」爆發急性腦炎！47貧童竟因「貪吃」送命　印度發出警告

保證伊朗「不敢封鎖波斯灣」　川普嗆：就算關也關不久！

葉門反抗軍2天2度空襲機場　沙國攔截、摧毀5架無人機

小眼睛原本已睜開…被「剖肚強取」的小嬰兒　病況突惡化去世了

白宮剛警告「會有後果」　川普放話：習近平見不見面都沒差

美國拒絕特斯拉關稅豁免申請　阻擋中方發展高科技產業

2女孩用吸塵器想「抽乾月經」…休克送醫　婦產醫嚇呆：20年沒見過

黑人遭法警射殺抗議演變成暴亂　田纳西州36員警掛彩

藍白紅國旗配色…川普親操刀　公布「新空軍一號」設計圖

反駁美軍稱伊朗水雷炸油輪　日本船公司：船員目視「飛行物」攻擊

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

屁孩台9線埋伏！停車狂揮鐵棍 「狠砸重機騎士」她怒：告到底

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

「荔枝有毒」爆發急性腦炎！47貧童竟因「貪吃」送命　印度發出警告

保證伊朗「不敢封鎖波斯灣」　川普嗆：就算關也關不久！

葉門反抗軍2天2度空襲機場　沙國攔截、摧毀5架無人機

小眼睛原本已睜開…被「剖肚強取」的小嬰兒　病況突惡化去世了

白宮剛警告「會有後果」　川普放話：習近平見不見面都沒差

美國拒絕特斯拉關稅豁免申請　阻擋中方發展高科技產業

2女孩用吸塵器想「抽乾月經」…休克送醫　婦產醫嚇呆：20年沒見過

黑人遭法警射殺抗議演變成暴亂　田纳西州36員警掛彩

藍白紅國旗配色…川普親操刀　公布「新空軍一號」設計圖

反駁美軍稱伊朗水雷炸油輪　日本船公司：船員目視「飛行物」攻擊

「荔枝有毒」爆發急性腦炎！47貧童竟因「貪吃」送命　印度發出警告

台北OL夜歸被空氣槍射擊！路人迎面走來驚「妳左肩流血了」

好市多「老牌減肥神品」一瓶只要17元！狂客全台掃貨：我天天喝，買了30箱

19歲女大生搭車被癡漢侵犯　爸媽嫌煩罵「妳愛穿裙子才被摸」

2車衝撞離奇失蹤！4小時後…駕駛「泡水」慘死在65公尺外水溝中

反送中616大遊行　民陣提「3點訴求」：林鄭月娥下台！

保證伊朗「不敢封鎖波斯灣」　川普嗆：就算關也關不久！

剩3縣市未淪陷！秋行軍成蟲若侵台　農委會：噴藥無效就只能共存

台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單

《初戀小事》女主角「變性陷不倫戀」　浴室「開腿塞模」咬牙強忍網震撼！

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

國際熱門新聞

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

2女用吸塵器抽乾月經　醫師嚇呆

日瘋珍奶　關鍵字一搜…全是巨乳..

18歲女大生擁7乾爹　每月賺百..

鄰居開恐怖屋壁櫥　滾出3嬰屍「..

狠媽切臍帶「嬰兒裝袋塞糞坑」　..

日連署「反送中」　全國逾50議..

他開車著迷手機　輾死3歲侄子

街友闖民宅　3歲童面前嗆性侵

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

遭剖肚強取的嬰兒　病況惡化去世

川普：習近平G20見不見面都沒..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

「撤中國官員綠卡」　白宮請願案..

更多熱門

相關新聞

記者拍火車出軌遭4警剝光痛毆

印度北方邦日前發生一起離譜的案件，一名電視新聞記者在火車脫軌意外現場，欲拍下事故畫面，沒想到竟遭鐵路警察阻止，且警察對他拳打腳踢，甚至脫下他的衣服，還拉下褲子、將尿液射進他的嘴裡。4名警察不顧記者不斷求饒，完全沒有停止暴行，現已被逮捕立案。

光陽印度啟動電動機車9月開賣

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

小米印度市佔下滑　realme/華碩急起直追

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

2女用吸塵器抽乾月經　醫師嚇呆

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

申報自費超音波！禾馨涉詐健保1500萬

即／維多利亞緊急聲明　畢典改到劍湖山

日瘋珍奶　關鍵字一搜…全是巨乳！

28歲女歌手「口鼻爆血」3天驟逝

她退租凶宅一句話…房東急塞紅包

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面