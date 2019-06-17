男友考公職！試場被請求「借旁邊的瞄一下」遇整群人作弊　惹眾怒：不要臉

▲這2天是公職考試，原PO男友卻遇到有人要作弊。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

考公職居然有人要作弊！一名女網友表示，男友這2日迎來公職考試，要考物理、化學前半小時，男友在做最後複習的時候，突然有個人走過來問「請問你模擬考都大概幾分」、「可以幫你旁邊那位一下嗎」、「考試可以借他瞄一下嗎？」讓原PO怒批「憑什麼人家認真準備考試考上公職，而你們卻想靠作弊考進去？」

女網友在《Dcard》表示，她的男友奮鬥好幾個月，終於迎來公職考試，而第一天有警察、消防等等的公職考試，要考物理化學前半小時，男友在做最後複習時，突然有個人走過來，和男友對話：

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對方：請問你物理化學模擬考都大概考幾分？

原PO男友：大概70幾左右。

對方：那你等等可以幫你旁邊那位一下嗎？

原PO男友：（往旁邊看過去，一群人迅速低頭）有什麼要問的嗎？

對方：不是啦！就是你等等考試可以借他瞄一下嗎？

原PO男友：……（共X小）

對方：那個……（開始結巴，因為我男友臉本來就很臭，瞪人的時候會讓陌生人害怕）

原PO男友：滾！

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▲原PO男友被對方請求借看答案。（示意圖／Pixabay）

事後，對方就走回去，跟旁邊的一群人說，原PO男友沒有要幫忙。這時，原PO男友才知道有一群人等著要作弊考公職。聽到這件事後，原PO相當生氣「我不敢說你多用功多努力就一定會考上公職，但你連考都還沒考，就想靠作弊考試，你跟我說你有多認真準備，連鬼都不信」。

原PO也透露，對方是一群人不是一個人，「怎麼可以這麼不知羞恥，憑什麼人家認真準備考試考上公職，而你們卻想靠作弊考進去？」而且聽說隔壁間也有人在討論作弊的事，「令人擔憂的是隔壁教室是警察啊……靠著作弊考上消防、警察的人以後對社會會有什麼好的貢獻？」

看到貼文後，其他網友也喊扯，「作弊被抓到不是五年不能考？怎麼還有膽子作弊啊？沒考過還有明年啊」、「抓到作弊，刑事責任，划不來啊」、「太誇張，老娘拚的要死，有人竟敢作弊」、「這種人真的很不可取耶」、「原po如果說的是事實，這可以檢舉吧！太不要臉了吧」。

就有人質疑，明明有監考老師，怎麼可能有人敢作弊，有考過的網友就說「我那時候特考整間教室就兩個監考老師，然後他們監考的時候好像都在看自己的東西」，認為如果是個人作弊不是不可能，「但團體作弊真的有點扯，希望他們沒有得逞」。還有網友爆料「我不知道什麼時候會決定爆卦，但公職作弊這件事是真的，可能一間教室有4成都是集團的人」。

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