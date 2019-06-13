生完男嬰30分鐘　她坐病床「完成3份考試」想著畢業全忘了痛

▲德雷斯意志相當堅強。（圖／翻攝自推特@Our_Ethiopiaa）



國際中心／綜合報導

東非國家衣索比亞21歲女學生德雷斯（Almaz Derese）10日進入產房，平安生下男嬰，然而就在分娩後的30分鐘，她竟坐在病床上完成學校的考試，她一心想著要畢業。據了解，她在17歲時結婚，老公則不斷鼓勵她接受教育，「我的丈夫非常支持我，總是敦促我在教育中保持堅強。」

CNN報導，德雷斯住在衣索比亞西南部，就在她生下嬰兒後，她緊接著完成英語、數學、阿姆哈拉語的考試。當地的教育局負責人表示，他們指派一名監考人員前往這名女學生分娩的醫院，「她的老公告訴我們，她無法在教室考試。我們詢問她是否能參加考試，她說可以。」

德雷斯受訪時提到，她知道生完小孩就考試非常艱難，但不想再等待一年，她過去總是非常努力，沒有打算再錯失機會。當她告知老公，她想要生產完後立刻參加考試，對方沒有任何猶豫便決定給予幫助。

短暫休息一陣子後，德雷斯11日又來到大考中心，參加更多的考試科目。事實上，懷孕的女性繼續接受教育的情形，在衣索比亞不算罕見，有超過40％的年輕少女在18歲以前結婚。

德雷斯回憶，當時因為她急著想參加考試，分娩過程其實並不困難，此外，兒子的健康狀況也良好。她打算接受兩年的課程，替大學做好準備。