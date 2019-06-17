7年級當藥師！「畢業50K起跳」工作單純…他問：當初沒選後悔嗎　秒遭打臉

▲原PO好奇問「7年級生沒填藥師的現在是不是很後悔」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

許多人出社會，開始工作之後，才後悔當初學生時代的決定，像是文理組的選擇，和考大學挑科系等等。一名網友在PTT發文，說藥師根本是選三類的7年級生「除了醫牙之外最值得填的科系」，雖然當時這科系分數很低，但其實畢業後薪資大翻轉，而且工作又單純，「7年級生沒填藥師的現在是不是很後悔？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，問「7年級生沒填藥師的現在是不是很後悔」，文中表示，藥師是三類除了醫牙以外值得填的科系，在7年級生、8年級頭的那幾年，考大學該科系的錄取分數都還很低，「當時還有不少人選了一日生科終生科科，但其實畢業後薪資大翻轉」。

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原PO說，「藥師只是坐著開藥盒包藥這樣簡單的動作」，在經濟最慘的2009年，薪水一樣一個月最少5萬起跳，若是一般醫院新進藥師，薪水甚至有62k以上，「工作單純、不用進手術房、不用看病，藥不是你開了，幾乎沒有醫療糾紛問題」。最後原O忍不住問「沒填藥師的是不是很後悔呢？」

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▲原PO說，藥師工作單純。（示意圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，「以前大仁藥專的真的爽翻，CP值超高」、「對，我很後悔」、「以前藥學系分數真的低，那時候填的CP值最高」、「藥師不錯啊」、「超後悔……但其實我也考不上」、「之前55級分就有嘉藥了，現在衝到65」。

但更多網友則是打臉原PO說法，「聽過醫院藥師才45k」、「新人藥師有62K嗎」、「靠加班才能賺到錢」、「不是啊！隨便二類理工碩蹲個3～5年都百萬年薪 藥完全被甩車尾燈」、「藥師不用輪班跟不被主管屌罵，你是不是哪裡誤會了」、「藥局競爭高，藥師薪水7、8萬是天花板，其實很糟」、「一堆藥師要輪班、被當狗罵，有空去藥師版爬爬文就知道」。

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