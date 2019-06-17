柯文哲：賴清德是台灣袁崇煥　我當多爾袞

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在與館長陳之漢的直播中提到「不要忘記明朝故事，袁崇煥被自己人幹掉，滿清才入關，我們自己內部要曉得，內部利用機會幹掉自己人」。柯文哲17日受訪稱，賴清德是台灣袁崇煥，他當多爾袞好了。

柯文哲受訪時被問到你是台灣袁崇煥？他回應，「不會吧，那個是賴清德怎麼會是我，我要演努爾哈赤，不要演袁崇煥」，隨後又笑說努爾哈赤被火炮打死，能不能換一個比較好的角色，「我當多爾袞好了。」

柯文哲在直播說總統蔡英文、鴻海董事長郭台銘，「一個用國家的錢，一個用公司的錢，兩隻大金牛有得拚」，兩邊都很有錢，很難講。

柯文哲受訪強調，他們可以用在選舉的資源幾乎是無限，N趨近無限大，N等於N+1，他跟陳佩琪拿了50萬，花完之前要想出來要怎麼選，沒有就算了。柯文哲自認自己是「螞蟻」，但是否螞蟻勝過大金牛？「我還在想，再講啦。」

針對優傳媒若是韓國瑜代表國民黨參選，柯文哲則以29.88％的支持度領先，第二名是蔡英文的27.75％，韓國瑜僅拿下27.1％的支持度，柯文哲首度領先，柯文哲說，每天都有奇奇怪怪的民調，看一看就好，人家都還沒說要選，緊張什麼。

至於白色聯盟是否有聯絡他？柯文哲表示，至少到現在沒有人聯絡，對於第三勢力出現，他說，三國演義第一句話，天下大事 ，分久必合、合久必分，分分合合蠻自然的。

不過，也傳出白色聯盟拉攏時代力量立委黃國昌，柯文哲回說，奇怪，黃國昌不是還在時代力量嗎？他要脫黨了嗎？並透露很久沒看過他，不知道幾年沒看過他，2016選舉完之後沒見過他。

他表示，黃國昌除了打弊案，其他沒什麼特別有印象。被問到他們找你願意嗎？柯文哲回，「再說吧，看合作什麼我也不曉得。」

▲柯文哲出席台以青少年108年臺北會面。（圖／記者呂佳賢攝）