優傳媒民調／對戰蔡英文、柯文哲　郭台銘27.47％略佔上風

▲韓國瑜、郭台銘、蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、張一中攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文在黨內初選民調中勝出挑戰2020連任，而國民黨內初選才正要開跑，高雄市長韓國瑜跟鴻海集團董事長郭台銘開始奔走造勢，隔空較勁，另外，台北市長柯文哲對於是否參選態度仍然曖昧。根據《優傳媒》民調指出，若蔡、柯、郭三人競爭，郭台銘以27.47％的支持度略佔上風。

《優傳媒》民調分析，郭台銘若代表國民黨參選，以27.47％的支持度領先蔡英文25.81％、柯文哲26.73％。

另外，若是韓國瑜代表國民黨參選，柯文哲則以29.88％的支持度領先，第二名是蔡英文的27.75％，韓國瑜僅拿下27.1％的支持度，位居第三。不過，調查結果都在誤差範圍之內（正負3％）以內，由此可看出總統大選的局勢顯然相當拉鋸。

《優傳媒》民調中心於6月13日到6月16日，以700萬家戶電話號碼為母群體，採區域碼分層，後兩碼隨機再戶內隨機方式採得受訪樣本。有效樣本數為1081份，抽樣信心水準達95%，誤差值在士3%以內。

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