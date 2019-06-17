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對大陸照本宣科　柯文哲：撿到槍小心自爆

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在館長陳之漢的直播中批評深綠獨派聲稱「一邊一國」，卻管其他國家的事，柯文哲17日再度解釋，「愛的相反詞不是恨，是冷漠」，另外，針對外界質疑他對大陸都照本宣科，他則回應，撿到槍要小心自爆。

柯文哲喊話，愛的相反詞不是恨，是冷漠，不管愛他恨他，都是糾葛在一起，深綠獨派也是奇怪，一邊一國，管其他國家的事做什麼？至於台灣是否是一個國家，柯文哲認為，國家三要素，土地、人民、政府台灣都有，台灣是一個國家，但是不正常，在國家不被國家承認。

柯文哲認為，大陸對台統戰一定的，要在敵人內部製造矛盾，所以每個人出牌可以預期的到，「做你該做的事就好」，大陸官員還是要照本宣科，有時候他們來台灣講九二共識，如果不講回去也完蛋。

不過柯文哲對大陸的照本宣科，遭到質疑不被台灣人民接受，柯文哲表示，「譁眾取寵很容易，不管撿到槍、撿到砲、撿到原子彈，但有時候還是要小心自爆。」

柯文哲強調，作為一個務實、頭腦清楚的人，台灣的整體利益他還是心理有數，國際事務上，小國跟大國交往過程中，可靠、穩定是很重要的。

對於香港民眾上街抗議港府修訂《逃犯條例》，柯文哲認為，政策有民意、專業、價值三原則，他不認為是因為一條法令讓一百萬人上街頭，「這一定是冰山一角，一定是積怨已深」，而累積的民怨要怎麼處理，是香港政府要去思考的。

柯文哲還說，「作為旁邊一個台灣，我們只是善意的提醒」，不要去跟人家指三道四，每個國家、地區有他的尊嚴，不要去跟人家講說你哪裡不對。

此外，至於雙城論壇的進度，柯文哲表示，明天北市府代表團會去上海，當面談時間、地點、內容。

▲▼柯文哲出席台以青少年108年臺北會面。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席台以青少年108年臺北會面。（圖／記者呂佳賢攝）

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