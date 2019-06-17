郭台銘南投拚初選　議長佩服：好好皇帝不做卻要做奴才

▲郭台銘上午拜會南投縣長林明溱，議長何勝豐。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日回到南投「後頭厝」尋求支持，縣長林明溱、議長何勝豐等人出面接待公開力挺，林明溱表示，郭一定能協助發展南投觀光，何明豐更是明白指出，他不知郭董放著皇帝不做，卻要選總統當奴才，但得知全是為了振興台灣經濟，他覺得很感動，也拜託大家接到民調電話，要大聲支持郭台銘。

▲林明溱痛批一例一休政策。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘上午以「經濟、台灣、勇於承擔」為題，在議會和產業界代表座談，有上百人出席，林明溱不但痛批政府一例一休，害慘產業界，是產業發展的絆腳石，而南投除了工商業之外，觀光業也是相當重要，他公開呼籲大家支持郭董，如果郭當選總統，他一定會要求協助南投發展觀光經濟。

▲何勝豐拜託大家支持郭台銘。（圖／記者鄧木卿攝）

何勝豐表示，剛才和郭台銘在議長室聊天時，他就說，他不懂郭選總統要幹麼，放著好好的皇帝不做，不管要幹什麼，沒人對他有皮條，但如果當選總統，是要做奴才，因為做對被罵，做錯也被罵，何話鋒一轉說，台灣曾經是四小龍之首，台灣錢淹腳目，但是現在薪水可能有漲1成，但是物價卻是漲1倍，經濟困境是全台灣各階層的心聲。

何說，他知道郭董其實別無所求，不為名不為利，只為振興台灣經濟之後，他覺得很受感動，因此他也公開拜託各位，在7月5日開始的電話民調，一定要支持郭台銘。