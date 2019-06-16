郭台銘臉書掛保證　果凍一個月可讓傳產升級

▲鴻海董事長郭台銘參觀雲林瑞春醬油。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者吳靜君／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今（16）日在臉書發文，在5月19的時候參訪了雲林的98年老店瑞春醬油。郭台銘表示，自從他參選以來，就一直強調要靠人工智慧(AI)和大數據等科技來協助所有台灣的產業升級，一起去打「國際盃」拼經濟的重要性。但很多人認為他只是「打高空」，談這些高科技的東西離人民生活太遠，不接地氣。

郭台銘認為大家覺得無感的原因，是因為產業升級和轉型政府喊了很久、畫了一堆大餅，但真正能做到的卻寥寥無幾，所以台灣經濟才越來越悶。

請繼續往下閱讀...

郭台銘是有執行力的人，他參訪隔天就派大數據團隊下鄉駐點，一個月內就已初步替瑞春醬油建置出一套醬油製程聯網、工作手機APP和AI數據分析的系統，在原本極為耗時的數據監控分析上，節省了近50%的時間，讓他們可以快速獲得資訊，再進行相關改善、研發，未來在國際上將會更有競爭力。

他說，「我當老闆，我只能經營好我的企業；但我當總統，把台灣經濟搞好，就可以幫全台灣人民創造更大的利益。」

郭台銘強調，從來不靠口號經營企業，未來治理國家也會以執行力優先，讓台灣可以再創經濟奇蹟，也讓企業賺錢，幫全民加薪。