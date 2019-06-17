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東森購物618大促比照雙11規格　全館最高15%回饋

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東森購物618年中大促（圖／業者提供）

▲東森購物網今年再推618促銷，活動規格完全比照雙11，挑戰業績較去年同期成長100%。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

大陸電商造節氣氛越來越熱絡，原本只是電商生日慶的618年中大促，近年持續擴大發酵下，漸漸成為網購界的大活動，今年則是有更多平台加入，祭出促銷方案、折扣優惠不輸週年慶，有的甚至把雙11規格搬出來，東森購物網推出全館全天最高15%東森幣回饋，同時與遊戲直播金剛平台合作半價競標開賣，挑戰業績較去年同期成長100%。

東森購物電子商務事業部楊俊元營運長表示，觀察今年市場景氣和購物氛圍較去年更熱絡，很期待618年中大促，大家一起來造勢，帶動買氣，今年618促銷活動規格完全比照雙11，商品更豐富，折扣更優惠，消費者不用等到年底，年中就能搶到好康，這波還搭配電視購物、網路和直播多元通路，一起衝刺業績。

東森購物618年中大促（圖／業者提供）

東森購物618年中大促（圖／業者提供）

▲此波618年中大促，東森購物瞄準宅經濟，與金剛平台合作開直播。（圖／業者提供，以下同）

東森購物看好直播市場，今年4月份與浪LIVE合作直播節目，開創新導購商業模式，每場直播吸引多人在線觀看，網頁瀏覽及商品銷售也都創新高。此次618活動攜手金剛直播，瞄準宅經濟，鎖定愛打電動的族群，6/17～6/19晚間20:00為期3天連續2小時於金剛平台中《怪奇拍賣王》節目中進行直播，6/17國動和噗噗屁屁，6/18修分靈和星樺，6/19小饅頭和姊姊等當紅實況主，以有趣的拍賣競標方式進行，全品項通通半價起標。參與直播還有機會抽到Acer宏碁 Nitro 5 電競效能筆電、ASUS ROG PHONE、HTC U19e、vivo V15等3C好禮。

東森購物網指出，除了直播競標，另與LINE購物合作，6/18全天5%回饋無上限，3C、居家、美妝、保健、流行、家電和旅遊等熱銷商品應有盡有，包括台鹽海洋鹼性離子水礦泉水850ml x20瓶只要379元，SK-II青春露330ml便宜2,000元以上，超越百貨公司週年慶才有的優惠，Timberland男女款白色短袖圓形大樹LOGOT恤只賣618元，COACH千元有找。為了延長618消費熱度，也推出更多優惠好康，AirPods 2原價5,290元，6/18有限時限量折價券開搶，於6/21使用，折後價3,999元；至6/19 10:00止，消費登記即有機會抽iPad mini 2019 64G、消費滿2萬元再抽麗星郵輪石垣島假期、滿萬元再送千元折價券、app首購登記再送豪禮加價購。

東森購物618年中大促（圖／業者提供）

▲SK-II 青春露330ml便宜2,000元以上。

東森購物618年中大促（圖／業者提供）

▲Timberland男女款白色短袖圓形大樹LOGOT恤，下殺近4折價賣618元。

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關鍵字：電商,網購,618年中慶,暖身,東森購物

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