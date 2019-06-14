看準蝦皮背後廣大年輕用戶　理膚寶水獨家合作AI診斷科技

▲蝦皮購物策略結盟理膚寶水拓展消費客群。圖台灣萊雅專業醫學美容事業部總經理劉秀珍（左）與蝦皮購物商業營運總監李毓晨（右）。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

面對新零售趨勢，萊雅集團極力與各電商平台合作布局線上發展，才剛進駐momo購物網開設蘭蔻官方旗艦店，現在又宣布與蝦皮購物獨家合作，除了在理膚寶水官方旗艦店推出首賣2019重點新品，更推出全球首款「油痘粉刺A.I.智慧診斷科技」，只要簡單自拍3張照片，就能做自我檢測膚質，提供線上購物之外的其他體驗服務。

蝦皮商城近年陸續與各品牌合作推出官方旗艦店，其中，理膚寶水官方旗艦店進駐一年，統計業績成長已超過一倍，瞬效控油噴霧「小藍噴」明星商品更曾衝出單日熱銷3,000瓶紀錄。雙方為深化線上線下合作，理膚寶水新品「淨痘無瑕極效精華．潤色」、以及針對油痘粉刺獨家設計的A.I.智慧診斷科技，這次皆在蝦皮首發獨家推出，而台灣萊雅理膚寶水品牌所瞄準的正是蝦皮背後廣大的年輕用戶。此外，線下「理膚寶水肌膚實驗室」也將採用蝦皮商城作為線上金流支付工具，提供實體收銀機以外的結帳選擇，企圖把現場來客變成線上熟客。

台灣萊雅理膚寶水品牌行銷經理劉孟青表示，看準蝦皮擁有最高下載數、最長用戶停留時間優勢，加上蝦皮商城「理膚寶水官方旗艦店」5成以上消費者來自18～25歲年齡層，這次選擇透過獨家合作方式，希望能讓原本消費客群年齡層往下延伸，有效擴大品牌使用族群。

▲透過「油痘粉刺A.I.智慧診斷科技 SPOTSCAN」簡單自拍，消費者在家也能得到個人化保養建議。（上圖／業者提供、下圖／記者洪菱鞠攝）

其中，繼泰國、新加坡之後，油痘粉刺A.I.智慧診斷科技 SPOTSCAN也在台灣推出，只要簡單自拍3張照，便能即時準確判別油痘粉刺程度及提供個人化保養建議，該技術主要與全球皮膚科醫師共同合作，並搜集6千張不同人種、油痘程度的消費者肌膚照片，透過大數據資料庫分析研發而來；台灣萊雅專業醫學美容事業部總經理劉秀珍說，現在年輕人喜歡用手機，這項技術可以讓他們立即看到肌膚問題，進而滿足線上體驗服務，使用後也不會搜集個資。

蝦皮購物商業營運總監李毓晨指出，透過站上大量曝光宣傳，期盼將接觸消費者的時機，從階段後期的影響購物決策，提前至初期喚起消費需求，預估將帶動理膚寶水官方旗艦店業績翻倍成長，這次合作也是串連線上線下、流量共享的新零售實驗。