網購健康食品不知內容含有大麻　苗栗女差點因運毒重判7年

▲林姓女子網購1瓶大麻籽油，被依涉嫌運輸二級毒品罪送辦，差點被判7年重罪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名林姓女子（52歲），供稱因家族有癌症病史，所以習慣在網路上尋找養生的產品，遂在知名網站上購買了1瓶「大麻籽油」，但大麻籽油在台灣尚未列為合法食品使用，仍屬二級毒品，所幸檢察官調查後發現林女無運毒意圖，獲不起訴處份。

林女供稱，在網路上因為這瓶「大麻籽油」口碑不錯，加上又是合法的購物網站，所以不疑有他，才會在該網站購買大麻籽油作為保健之用；她也無奈的說「以為大麻煙草才是毒品，沒想到大麻籽油也有問題」。

林女是於2017年11月間，在國外「iHerb」購物網站，購買1瓶335ml、淨重338.31公克的大麻籽油，商品到港後，幾天後被台北關抽檢，送驗發現裡頭含有二級毒品大麻成分，被依違反毒品危害防制條例中的運輸二級毒品罪嫌送辦。

不過檢方調查後認為，林女購買時並無躲藏，連收件地址都是自己的住家，顯示出林女根本沒有運毒的意圖；而林女訂購的網站還是美國知名的購物網站，所以認為林女已盡查證確認合法性之事，採信林女購買是作為個人保健食品，主觀上應無運輸毒品犯意，故裁定不起訴。