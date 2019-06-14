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《玩具總動員》又壞又萌的反派角色　熱搜度比胡迪高

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網購業者搶搭《玩具總動員4》上映熱潮強打玩具夯物（圖／業者提供）

▲網購業者搶搭《玩具總動員4》上映熱潮強打玩具夯物。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

《玩具總動員4》從去年釋出首支前導預告後逐漸發酵，帶動網購關鍵字熱搜迅速飆升1.5倍以上成長，隨著電影即將於6/20上映，討論度也跟著升溫，各家品牌爭相推出聯名商品，根據拍賣網站盤點近期的熱搜排行榜發現，人氣最高的不是胡迪、也不是巴斯光年，而是第3集裡面的反派角色「熊抱哥」。

Yahoo奇摩拍賣表示，「玩具總動員」關鍵字6月首週熱搜成長2成，進一步盤點平台前7大玩具角色熱搜排行榜，由《玩具總動員3》的反派角色「熊抱哥」拿下冠軍寶座成為玩具王，第2名是來自神秘披薩星球的小綠人「三眼怪」，然後是「胡迪」、「巴斯光年」、「蛋頭先生」、「抱抱龍」及「火腿」等《玩具總動員1》便登場的玩具們，可見消費者對經典角色的愛不減溫。

看好《玩具總動員4》上映熱潮，Yahoo奇摩購物中心集結CACO、Grace Gift 等品牌旗艦店，強打玩具總動員聯名商品；超級商城則攜手屈臣氏、86小舖、玩具反斗城、New Era、鯊玩具等名店，推出玩具總動員必入手好物；拍賣主打反派角色阿薛60公分高破萬公仔、三眼怪火箭爆米花桶及造型杯，免排隊就能買到。

網購業者搶搭《玩具總動員4》上映熱潮強打玩具夯物（圖／業者提供）

▲除了人氣經典角色，這次強打的商品中，也包括《玩具總動員4》新角色叉子Forky公仔。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

網購業者搶搭《玩具總動員4》上映熱潮強打玩具夯物（圖／業者提供）

▲KK選物推出各種可愛又實用的《玩具總動員4》周邊小物。（圖／KK選物提供）

KKBOX旗下策展型電商平台KK選物近期也推出玩具總動員系列周邊商品，包含超巨型火腿豬與三眼怪存錢筒、胡迪與巴斯光年筆電包、抱抱龍藍芽喇叭、熊抱哥與巴斯光年玩音樂藍牙燈光喇叭、叉奇type C傳輸線、熊抱哥藍芽自拍器以及胡迪與火腿豬桌上/行動兩用風扇等3C小物，粉絲們可以趁機收藏一波之外，即日起至7/31，平台再推出KKBOX Prime滿3,000送300購物金、搶先開賣與獨家折扣。

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關鍵字：電商,網購,玩具總動員4,熊抱哥

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