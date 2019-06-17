雷虎小組五架次噴藍白紅色彩　慶賀黃埔建校95周年

軍聞社／記者李一豪高雄報導

今年適逢黃埔建軍95週年，陸軍軍官學校16日舉辦建校95周年校慶，由國防部長嚴德發親蒞主持，偕各界貴賓及師生共同參加校慶典禮與系列活動，見證官校學生「允文允武，德術兼備」教育成果，象徵黃埔精神薪火相傳，成為國家安全的穩固基石。

校慶典禮首先進行空中分列式，由陸航OH-58D戰搜直升機、AH-1W攻擊直升機、AH-64E攻擊直升機、UH-60M通用直升機、海軍S-70C反潛直升機各三架，以及一架CH-47SD運輸直升機吊掛「黃埔九五，薪火相傳」慶祝標語，及空軍雷虎並由五架空軍雷虎小組AT-3教練機壓軸，先後通過司令臺上空，向部長及貴賓致敬；地面分列式則由陸、海、空軍官校，與國防大學政戰、管理、理工等學院學生，以及ROTC大學儲備軍官團、陸軍機步第333旅等單位，編成13個閱兵連；藉空中、地面閱兵分列，展現「三軍一體、同根同源」意涵。

其中，校閱部隊之一的陸軍機步第333旅，前身為「黃埔軍校教導第一團第二營」，歷經東征、北伐、抗戰、戡亂等重要戰役，與黃埔軍校的歷史密不可分，參加盛典象徵薪火相傳的時代意義；而首次參與校閱的大學儲備軍官團，則是以南亞技術學院的ROTC學生為班底，國防部與該校在民國107年合作成立「國防部南亞ROTC專業大學」，是國內目前唯一的ROTC專業學府，此次參與盛會，充分展現國防部深化多元募兵政策的具體成果。

除了慶祝大會，陸軍官校也舉辦黃埔校史展、教學成果展及埔光美展等活動，嚴部長偕同總統府戰略顧問霍守業上將等貴賓，以校友的身份，一同參觀憶往，不僅感謝母校培育提攜之恩，更對陸軍官校與時俱進、多元創新的辦學成果，表達肯定與讚賞。