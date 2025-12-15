　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

軍聞社／記者王茗生專訪

海軍114年敦睦遠航任務中，磐石油彈補給艦肩負起支隊整補與決策的重要角色，而成功於南沙太平島靠泊以及連續31天不靠港航行，更為海軍寫下重要里程碑，磐石軍艦艦長林上校受訪時表示，遠航訓練任務能順利完成，仰賴全艦官兵分工合作與事前縝密規劃，當返港靠上「左家」的那一刻，所有辛苦都值得。

林艦長表示，磐石艦在航行時，駕駛臺執勤人員包括值更官、副值更官、舵手、雷達手、航海、信號及左右舷瞭望等，各部位各司其職，展現絕佳的配合與默契。其中，值更官是指揮整艘軍艦的重要角色，他要依航行計畫修正航向、航速，再下達給舵手與俥鐘手，除需時刻掌握船上各項數據外，面對突發海象或狀況時，更要迅速判斷、果斷應變，對艦上各項系統與操作流程都要具備充分瞭解，才能確保艦艇航行安全。 　

林艦長指出，遠航途中支隊經常穿越特殊海域與淺灘，為確保航行安全，先遣小組會事前完成航道研析、潮汐時序與水深紀錄，並與艦上航儀系統比對，以精準掌握航行規劃；過程中，艦長與副艦長全程待在舵房，緊盯數據、即時判斷，展現高度專業能力。 　

駕駛臺展現高度專業能力　縝密規劃確保航行安全

林艦長進一步指出，穿越特殊海域過程中，也會與當地領港協同合作，雖然領港精通當地水文，但軍艦操作也具有高度專業性，仍需與艦上官兵密切配合，雙方透過持續資訊交換，由艦上提供航速與航向，領港再提出建議，以彼此尊重、互補專業的合作模式，不僅確保航行安全，更凸顯海軍官兵高度紀律與專業。 　

此次敦睦遠航訓練行經部分水文複雜的海域，為使航程更加安全順暢，支隊依程序向當地港務申請領港協助，與專業領港人員共同確保航行無虞。參與本次任務的外國領港具備27年領港經驗，他指出，軍艦駕駛臺與商船不同，在商船上通常僅四至五人操作，但軍艦則由各部位專責人員掌管，自己僅需與值更官聯繫與溝通，他強調，由於海軍官兵航行前縝密規劃，過程中基本無需額外介入，對能與如此訓練有素、絕佳默契的團隊合作深感榮幸，並給予海軍官兵展現的專業能力高度的肯定。 　

最後，林艦長也回憶起23年前以官校學生首次參與敦睦任務的情景。他表示，當時心境有些像任官前的「畢業旅行」，但在歷經各部位輪值與實作後，才真正體會遠航任務對官校學生成長的重要意義。他期許所有官校學生，把握每一次實作機會，在遠航旅途中累積經驗、檢視自身不足；待返校分發後，角色已不再是被指導者，而是肩負海軍任務遂行的重要幹部，必須具備判斷與指揮的能力，為海軍戰力奠定更堅實的基礎。

駕駛臺展現高度專業能力　縝密規劃確保航行安全

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁
他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！
爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標
手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車　偏區災時通訊零時差

一躺下就鼻塞！醫推「5大通鼻術」　最好別仰睡

卓揆不副署財劃新法　南投縣長許淑華：請勿與立法院對立

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

U19籃球聯盟Snipers全場13助攻　陳皇志「助」人不貪功

【求爸爸的心碎指數】1歲兒被爸親！反應超抗拒XD

軍武熱門新聞

磐石軍艦成功靠泊南沙太平島

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

美Shield AI來台推銷X-BAT無人機

陸民企製高超音速導彈只要70萬

中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

呂禮詩：解放軍兵力已達實戰標準

法研製新式MICA空對空導彈　估2026年服役

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

孫聰調研新航發　暗示殲31換心？

AK-47突擊步槍　連美軍都跑去撿

陸軍106-1梯突擊兵結訓

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」

美撤軍敘利亞　參議員痛批

更多熱門

相關新聞

川普2.0國安戰略　薛瑞福：強化台灣重要性

川普2.0國安戰略　薛瑞福：強化台灣重要性

川普2.0「國家安全戰略」報告出爐，前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福11日表示，報告有關台灣的用語強化了台灣的重要性，為美台合作保留相當大的空間；對中國的嚇阻也被明確強調為戰略目標之一。

澎防部鎮疆操演各式火砲同步射擊

澎防部鎮疆操演各式火砲同步射擊

CM11戰車「組集火」射擊

CM11戰車「組集火」射擊

中國集結百艘艦艇　解讀者「新手上路」？

中國集結百艘艦艇　解讀者「新手上路」？

M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

全台有雨！　連下2天時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面