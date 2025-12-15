磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

軍聞社／記者王茗生專訪

海軍114年敦睦遠航任務中，磐石油彈補給艦肩負起支隊整補與決策的重要角色，而成功於南沙太平島靠泊以及連續31天不靠港航行，更為海軍寫下重要里程碑，磐石軍艦艦長林上校受訪時表示，遠航訓練任務能順利完成，仰賴全艦官兵分工合作與事前縝密規劃，當返港靠上「左家」的那一刻，所有辛苦都值得。

林艦長表示，磐石艦在航行時，駕駛臺執勤人員包括值更官、副值更官、舵手、雷達手、航海、信號及左右舷瞭望等，各部位各司其職，展現絕佳的配合與默契。其中，值更官是指揮整艘軍艦的重要角色，他要依航行計畫修正航向、航速，再下達給舵手與俥鐘手，除需時刻掌握船上各項數據外，面對突發海象或狀況時，更要迅速判斷、果斷應變，對艦上各項系統與操作流程都要具備充分瞭解，才能確保艦艇航行安全。

林艦長指出，遠航途中支隊經常穿越特殊海域與淺灘，為確保航行安全，先遣小組會事前完成航道研析、潮汐時序與水深紀錄，並與艦上航儀系統比對，以精準掌握航行規劃；過程中，艦長與副艦長全程待在舵房，緊盯數據、即時判斷，展現高度專業能力。

林艦長進一步指出，穿越特殊海域過程中，也會與當地領港協同合作，雖然領港精通當地水文，但軍艦操作也具有高度專業性，仍需與艦上官兵密切配合，雙方透過持續資訊交換，由艦上提供航速與航向，領港再提出建議，以彼此尊重、互補專業的合作模式，不僅確保航行安全，更凸顯海軍官兵高度紀律與專業。

此次敦睦遠航訓練行經部分水文複雜的海域，為使航程更加安全順暢，支隊依程序向當地港務申請領港協助，與專業領港人員共同確保航行無虞。參與本次任務的外國領港具備27年領港經驗，他指出，軍艦駕駛臺與商船不同，在商船上通常僅四至五人操作，但軍艦則由各部位專責人員掌管，自己僅需與值更官聯繫與溝通，他強調，由於海軍官兵航行前縝密規劃，過程中基本無需額外介入，對能與如此訓練有素、絕佳默契的團隊合作深感榮幸，並給予海軍官兵展現的專業能力高度的肯定。

最後，林艦長也回憶起23年前以官校學生首次參與敦睦任務的情景。他表示，當時心境有些像任官前的「畢業旅行」，但在歷經各部位輪值與實作後，才真正體會遠航任務對官校學生成長的重要意義。他期許所有官校學生，把握每一次實作機會，在遠航旅途中累積經驗、檢視自身不足；待返校分發後，角色已不再是被指導者，而是肩負海軍任務遂行的重要幹部，必須具備判斷與指揮的能力，為海軍戰力奠定更堅實的基礎。