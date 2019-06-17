陸官營區開放　逾2萬民眾湧入齊賀黃埔95校慶

軍聞社／記者李一豪高雄報導

「黃埔95，薪火相傳」，適逢黃埔建校95周年，第四作戰區16日配合陸軍官校校慶系列活動，舉辦「國防知性之旅一黃埔建校95周年營區開放活動」，期能強化全民國防共識，提升國軍優質形象。

活動下午由陸軍司令陳寶餘上將主持，國軍第四作戰區統合轄內各單位，包含陸航攻擊直升機、CM34 30公厘機砲戰鬥車等國軍新式裝備陳展，另由陸戰隊莒拳隊、航特部特戰戰技隊、步校體幹班等單位先後登場操演，以及陸軍官校學生樂儀隊、203旅官田舞龍隊、陸軍樂儀隊等各類精采表演，吸引民眾共襄盛舉，現場掌聲、驚呼不斷，場面熱烈。

此次活動規劃「怒潮澎湃黃埔創建」等六大展區，使民眾深入了解黃埔軍校創校過程及輝煌歷史，另在中正堂舉辦埔光美展及教學成果展，展現陸軍官校多元創新的教學過程，以及軍校生軍官「允文允武、術德兼備」的特質。

此外，現場開設「文創市集」與「招募博覽會」，透過各單位招募員詳細說明，並結合文創業者巧思，使年輕世代更了解國軍，也令平日嚴肅剛毅的營區，增添柔軟、輕鬆的氣息。

第四作戰區表示，此次營區開放湧入2萬餘民眾，除感謝國人踴躍參與國防事務，共同慶賀陸軍官校95周年的生日，更期待全民繼續支持國軍，成為國軍最堅強的後盾，國軍也會在危難時刻成為守護民眾的第一道防線，共同為國家安全與永續發展而攜手努力。