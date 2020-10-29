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國軍「偽裝甲車」照片爆紅　眾網看傻：全世界都知道了

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▲▼國軍戰備週曝光「偽工程」甲車欺敵術　鄉民傻眼：現在全世界都知道了。（圖／東森新聞）

▲國軍戰備週曝光「偽裝甲車」，網友傻眼：「現在全世界都知道啦。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

國軍目前正在進行第4季戰備週例行訓練，許多民眾會在路上看見陸軍戰車、裝甲車等裝備，有官兵為了落實偽裝任務命令，把八輪甲車改造成「工程車」。照片經媒體報導後，引發網友熱烈討論，有網友認為「黃色那麼明顯」，也有人說「照片都曝光了，敵軍也都知道啦。」

國軍進行第4季的戰備週例行訓練，模擬解放軍犯台後的戰力保存訓練，陸軍584旅27日、28日在桃園地區的資源回收廠實施演訓，國軍官兵把一輛雲豹裝甲車偽裝成工程車，黃色車殼外還寫著「起重機」相當逼真，另外一輛戰車則是透過錫箔布袋包裹，完美的與附近環境融為一體，讓人很難一眼辨識真假。

▲▼國軍戰備週曝光「偽工程」甲車欺敵術　鄉民傻眼：現在全世界都知道了。（圖／東森新聞）

▲國軍官兵除了偽裝裝甲車外，也將戰車完美融入在廢鐵雜物裡。（圖／東森新聞）

照片經媒體報導後，隨即在網路各大社群引起討論，有網友認為「黃色那麼明顯」，「降低民眾疑慮啦，免得真的開戰，發生恐慌」、「以前也有氣球的坦克，氣球飛機，還行啦」、「莫名的喜感」、「那起重機有夠明顯」

也有人說「照片都曝光了，敵軍也都知道啦」、「話說現在飛機都有熱像儀了，感覺能騙的有限」、「黃色那麼明顯，根本靶車」、「共軍：感謝介紹」、「那起重機有夠明顯，戰車比較厲害」、「現在敵軍都知道，你八輪甲車偽裝工程車了，厲害。」

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