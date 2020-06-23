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維吉尼亞軍校畢業　張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

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晉任將官自我期許　責任加重不負國家期望

軍聞社／記者陳軍均報導

「現在我最重要的工作，就是將所屬的官兵兄弟姊妹照顧好，並圓滿達成上級交辦的各項任務，盡國家賦予我保家衛國的責任。」國軍將官晉任典禮中，陸軍21砲指部指揮官張冠軍少將在家人及媒體見證下，道出自我期許。

陸軍官校83年班畢業，具備維吉尼亞軍校、美國陸軍戰院等豐富資歷的張冠軍少將表示，感謝在工作上長官們的栽培、共同奮鬥協力的工作夥伴，當然最重要的就是感謝親愛的家人，因為有他們默默的支持與鼓勵，才有今天的他，他把這份殊榮獻給一路相伴的大家。

空軍參謀長黃志偉中將受訪時則表示，很榮幸獲得國家的肯定，晉任中將，階級的晉升代表著責任的賦予，未來將秉持報國的抱負，繼續在自己的工作崗位上盡心盡力，黃中將更感謝過去的歲月中，家人們的支持，因為他們包容工作上對家庭的犧牲，才有辦法在工作崗位上好好表現。

晉任將官自我期許　責任加重不負國家期望

軍聞社／記者周昇煒報導

蔡英文總統今日上午出席中華民國109年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，肯定晉任將官的傑出表現，並表示會持續落實國防改革，加速進行「不對稱戰力」、「部隊管理制度」及「後備動員制度」的改革，期盼國軍將領能秉持初衷，一起努力打造新一代的國軍。

典禮上午在三軍軍官俱樂部舉辦，計有沈世偉少將等5員晉任中將、彭國洲上校等15員晉任少將，於109年7月1日生效，國軍高階將領曁晉任人員眷屬、親人均受邀觀禮。

蔡總統致詞時指出，晉任除了是肯定傑出表現，也代表擔負的責任將會越來越重大，希望未來，新科將領都能在崗位上全力以赴，不負所托。

蔡總統說，今年面對疫情的挑戰，國軍弟兄姊妹，在參與口罩製作、消毒任務，為防疫做出貢獻的同時，每天的戰訓本務，也沒有絲毫鬆懈，深受國人肯定，但是仍要提醒，疫情還沒過去，解放軍對臺灣周邊的海空領域騷擾，也依然持續不斷，一定要時刻保持警惕，密切關注，確保國家安全。

蔡總統表示，她要向各位保證，國軍守護國家，她和所有的國人，也都會是最強的後盾。

蔡總統指出，從上任以來，不僅時常到各部隊看國軍弟兄姐妹，表達國家對軍人的重視，在推動國防自主的相關政策上，也說到做到，昨天，受到國人矚目的新式高教機首飛，已經順利完成；未來，除了正在進行中的國防政策，會持續落實，對於下一個階段的國防改革，不論是在「不對稱戰力」的發展，「部隊管理制度」的改善，或是「後備動員制度」的改革，也都會加速進行。

蔡總統強調，在場的每一位將官，都是國軍重要的領導幹部，是建軍擘劃的重要推手，希望他們都能秉持初衷，一起為打造新一代的國軍，繼續共同努力。

蔡總統並對各位將官的家屬，表達最深的敬意和感謝，「因為你們的鼓勵，就是國軍最強而有力的支持。」

包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將、國安局長邱國正，以及陸、海、空軍司令與國防大學校長等人，均出席該活動。

晉任將官自我期許　責任加重不負國家期望

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