低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

▲中國研發「龍」M9型無人機，預估飛行距離遠達1600公里。（圖／翻攝自網路）

軍武中心／台北報導

中國最近正在測試一款名為 Loong M9 的新型巡飛彈（俗稱自殺式無人機），外形與任務設計類似伊朗著名的 Shahed-136 ，最大航程可達 1600 公里，能夠攜帶與巡飛彈類似的彈頭，標誌著中國在遠程低成本打擊無人機領域的又一重要佈局。

據防務媒體 OSINTWarfare 報導，由中國龍無人機公司（Loong UAV）研發的 M9，是一款重型、長航時、油動力三角翼無人機，專為深度打擊、遠程偵察及戰術攻擊任務設計。隨著 M9 的加入，中國已擁有一系列類似伊朗 Shahed 風格的無人機產品線，包括此前曝光的ASN-301反輻射無人機、大陸北京的Cobtec公司開發出「向日葵200」（Sunflower-200）及 普度航空的PD2900雙引擎遠程攻擊無人機等。

根據了解， Loong M9 採用碳纖維一體成型機身，翼展 2.5 米，長 3.5 米，最大起飛重量 200 公斤。其設計注重結構強度與輕量化的平衡，具備 IP54 防護等級，可在 7 級風及 -25°C 至 60°C 的極端環境下作業。動力方面，M9 配備 550cc 电喷发动机及 108 升油箱，最大航程可達 1,620 公里，續航時間長達 8 至 9 小時，巡航速度為 53 m/s（約 190 km/h）。

M9 的核心優勢在於具有強大的載荷與制導能力，內部載荷艙可容納最多 50 公斤的彈頭或偵察設備。在制導系統上，M9 強調抗干擾能力，透過北斗導航、寬帶跳頻數據鏈及多頻段衛星定位功能。針對末端攻擊，該機整合了雙可見光導引頭與 AI 輔助系統，支持 15° 至 70° 的俯衝攻擊角度，並具備「喊話與投擲」等特殊戰術功能。

分析指出，Loong M9 的出現直接回應了現代戰爭對「低成本遠程精確打擊」的需求。伊朗的 Shahed-136 因在俄烏戰場上的大規模使用而聲名大噪。其利用廉價的商用組件、簡單的三角翼設計及蜂群戰術，成功對基礎設施造成重創，並迫使防禦方消耗昂貴的攔截導彈，造成極不對稱的經濟交換比。

伊朗Shahed-136 的成功，也引發了全球國防工業的效仿浪潮，被視為改變攻防平衡的關鍵武器。目前，包括俄羅斯（Geran-2）、美國（MQM-172）、土耳其（Azab）以及東亞、中東多國均在研發類似系統。Loong M9 的測試表明，中國正加速在此領域的技術積累，這類具備低雷達特徵、長射程且易於量產的武器，正成為未來不對稱戰爭中的標準配置。