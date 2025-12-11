恐用於對台進行蜂群作戰　陸「空中航母」九天無人機首飛成功

▲▼「九天」無人機在陝西蒲城完成首飛任務。（圖／翻攝自中航工業官網）

軍武中心／台北報導

中國航空工業集團有限公司11日宣布，「九天」無人機在陜西蒲城圓滿完成首飛任務。有「空中無人機航母」之稱的「九天」無人機，機腹內集成的「異構蜂巢任務艙」，可容納上百枚巡飛彈或小型無人機，屆時可能成為對台蜂群攻擊的主力之一。

「九天」無人機是由陜西無人裝備科技有限責任公司委托航空工業第一飛機設計研究院設計，機身長16.35米、翼展達25米，最大起飛重量16噸，具備6噸的載重能力，機翼下方則設有8個外掛點，可掛載1000公斤級制導炸彈及各類空對空、空對地導彈，火力配置強大。

值得注意的是，「九天」採用噴氣動力，遠比螺旋槳動力的常規無人機飛得更高更快，最大飛行速度可達到每小時700公里，轉場航程達7000公里，滯空時間12小時；至於飛行高度可達15,000米，能夠避開大多數防空系統。

該機型在設計上採用了先進的開放式架構與模組化任務艙技術。除了核心的「異構蜂巢任務艙」能作為小型無人機的通訊中繼平台、指揮微小型巡飛彈進行偵察與攻擊外，其最大的戰術優勢在於「快速換裝」。透過更換不同的模組，地勤人員可在兩小時內完成任務類型切換，讓「九天」靈活滿足空運空投、信息對抗或火力支援等多樣化戰場需求。

據新華社報導，此次在陝西蒲城的首飛成功，標誌著「九天」無人機正式具備投入實用的基礎。除了軍事作戰，該平台在民用領域同樣具有廣闊前景，未來將應用於偏遠山區與海島的重型物資精準投送，並能在災害發生時快速恢復通信、投送救援裝備及進行災情評估，實現軍民兩用的全方位覆蓋。