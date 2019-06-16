影／美女名醫報喜！外遇富商懷孕賠百萬…3年後又有了！　「孩子爹」是他

記者葉國吏／綜合報導

2016年間與漢唐光電董座徐國良婚外情懷孕、引起社會關注的知名皮膚科女醫師蔡佳芬，在臉書宣布懷孕，小孩的爹是大她11歲的香港金融圈人士。她在臉書高調宣布喜訊，也謝謝這三年來的成長沒有白費。

▲美女醫師蔡佳芬。（圖／翻攝自Facebook／蔡佳芬醫師 生活·美學手札）

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蔡佳芬發文「誰說人生的下一站不會幸福」，表示她在一場聚會認識現任男友，是一位大她11歲、香港金融界人士，由於雙方興趣相近，交往半年後相處相當愉快。

蔡佳芬表示，男友為了她改變很多，「從一個月回台一次，變成週週回台，從不肯交待行蹤到樣樣事先告知，從只是載送我和小孩到定點就躲開，到天天跟孩子視訊、在我看診時能一打二照顧孩子，從週末就不見人影，到天天晚上都待在家。」蔡佳芬也因此感受到從沒有過的安定感。

▲蔡佳芬宣布喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡佳芬醫師 生活·美學手札）

蔡佳芬同時宣布喜訊「今年，我們即將要迎來屬於我們倆共同的小生命，這是一個在家人、孩子、朋友祝福中的寶寶，很謝謝自己這三年的經歷成長沒白費」不過由於蔡佳芬對上一段婚姻仍有恐懼，所以儘管2位小孩要男友求婚，但蔡佳芬仍是決定暫且不走入婚姻。

蔡佳芬與台大醫院外科主治醫師陳克誠於2009年8月結婚，2015年7離婚，但當年底又再結婚，育有一對子女。但在結婚後，就爆發蔡佳芬與漢唐光電董座徐國良不倫案件。媒體當時爆料這起案件，還說蔡佳芬為了向徐國良索討2億元，而與徐國良發生關係懷孕，但最後卻墮胎，錢沒拿到，幸福的家庭也已經破滅。3人間也爆發多起官司。