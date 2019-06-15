常買的豬肉攤沒開！她換一攤「遭老闆娘洗臉」　傻眼反擊網懂了：難怪買別家

▲豬肉攤示意圖，與本文店家無關。（圖／東方IC）

記者張嘉晏／綜合報導

平時都去A攤買豬肉，沒想到都被B攤老闆娘看在眼裡，還找機會臭嘴酸回來！一名女網友日前因為常買的豬肉攤沒開，就暫時改買另一間應急，沒想到卻遭小心眼老闆娘洗臉「不要糟蹋我」。原po事後不甘心上網反擊，網友們也秒懂為何她平時都是買別家的肉。

一名女網友在臉書「爆怨公社」無奈抱怨，她表示自己幾乎每天都會去菜市場買菜，不過端午連假時，常買的豬肉攤位因為休息，所以她只好轉向另一個攤位購買肉品。原po表示，前面一位客人當時買了2條豬五花，但是有切下一小塊說不要，她就向老闆娘表示自己要買這塊。

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沒想到老闆娘卻開始碎碎念，表示「阿唷～買那一小塊是要怎樣煮啦！我知道你都跟前面的肉攤買拉！今天沒出來你就跑來這，這樣糟蹋我找麻煩啦，你就跟他買就好了，實在是吼！」讓原po當場傻住。

原po喊冤表示，自己平時也會在這個攤位買豬腰跟豬心，就因為沒買肉竟被記仇，還酸溜溜地洗臉；她還透露，自己不跟這位阿婆買豬肉都是有原因的，「因為要他幫忙切他會靠北，在另外一攤買他會問我要怎麼煮幫我切好。」而且買太少阿婆還會靠北，一直拿其它塊肉塞進袋子強迫推銷。

▲原po就是因為歐巴桑嘴巴很酸，她才都是固定去別家買。（圖／翻攝自爆怨公社）

她還表示，以前婆婆還會在這攤買肉，但也是因為阿婆嘴巴太酸的關係漸漸轉向別攤，「本來想說老人家還在擺攤，生活不易我還是會跟他買，現在我看他不太缺錢。」

網友們也看傻表示，「直接轉身離開吧，說不定阿婆的房子已經好幾棟」、「我會直接說不用了，我不要買了」、「這種真的很討厭！我常去的肉攤也是很貼心幫我處理分裝，還會介紹我怎麼料理」、「難怪不找他買」、「又不是奧客！買東西還要被酸」。

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