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工作認識正妹千金！死會哥陷地獄抉擇「現任想和我一起打拚」　網勸4點超中肯

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千金,富家女,女生,正妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲富家女內外在兼具，還很支持他的事業。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名男網友這陣子因工作關係，認識一位富家千金，不僅外貌出眾，學歷及個性都很優，重點是對方經常約吃飯、逛街，感覺也對他有意思；但問題是他有個交往已久的女友，兩人相處都很開心，對方則是勤儉持家又願意共患難的類型，讓他陷入苦惱，「該為了自己好，還是繼續和現任好好的走下去？」

「為了家境好的千金放棄現任女友？」男網友在mobile01問道，由於工作緣故，他最近與千金長時間相處，能感覺出對方非常喜歡自己，也經常邀約吃飯、逛街，「只要小弟付出行動，是一定可以順利成為男女朋友。」

請繼續往下閱讀...

不過問題來了，男網友目前是死會狀態，他與現任曾同居過一段時間，交往過程也都很開心沒有大吵過，儘管現在無法長時間互相陪伴，但每天晚上都會講電話或視訊。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲原po和女友相處很開心。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他表示，現任的家境一般，生活費需要自給自足，個性單純樂觀、無不良嗜好，還是勤儉持家又會煮飯的類型，「現任希望我不需要這麼辛苦的工作，她比較想要我能常常陪伴，成家後也願意和我一起打拚買房、照顧小孩分擔家計，但我知道成家後就算願意和我共患難，對我的事業及生活品質上也不會有突破性的改變。

至於千金小姐，擁有自己的豪宅及車子，也很常出國，家境條件就算不工作也能過得非常好，「重點是她非常認同我的事業，常說我工作時認真負責，對待客戶時也非常照顧，總之就是很欣賞我，認為我未來會非常有前途，也很願意輔助我獲得更好的成就。

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲很多網友勸說，門當戶對很重要。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們反應兩極，一派人勸不要見色忘義，「勸你不要當現代陳世美，千金麻煩介紹給我」、「現任女友9年青春給了你，你現在說這種話」、「勸您還是想清楚吧，門當戶對是很重要的」、「親戚跟破億財產的女性在一起，根本不合，有錢人很會丟東西，看不喜歡就丟，又狂買東西，家裡動不動就裝潢，個性超強勢，潔癖超重」、「今天你就算和千金在一起，哪天千金會不會有更喜歡更適合的高富帥男人出現，要把你甩了呢」。

但也有人認為，追求更好的不是錯，「男未婚女未嫁，先不管道德問題，人都是要追求更好的生活與收入，如果你有這個機會就好好把握吧」、「建議可以考慮千金，但自己要持續提升內涵」。

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