不滿「以拖代變」　香港學生號召17日發動「三罷」

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

香港政府日前宣佈暫緩修訂《逃犯條例》草案，但有部分民眾及學生不願埋單。港媒報導，香港中大、浸大、理大、教大、恆大和演藝學院學生會，將號召於明天（17）日進行三罷，即罷課、罷工和罷市行動。

▲香港民陣16日發起遊行。（圖／美聯社）

《香港電台》報導，恆生大學發言人李翔鵠說，特首林鄭月娥暫緩修訂逃犯條例是「以拖代變」，想用時間使市民遺忘。他表示，「暫緩」和「撤回」修例是截然不同。

香港中文大學學生會發言人陳偉霖提到，希望三罷達到四個目的，政府完全撤回修例、特首收回6月12日定性「暴動」的說法、要求香港警察和政府對警察濫權和毆打市民等公開交代及要求政府停止追究這星期涉及修例爭議的任何罪行。

▲不滿《逃犯條例》暫緩修訂而非撤回，香港民陣16日發動遊行。（圖／美聯社）

香港特首林鄭月娥15日宣佈暫緩修訂《逃犯條例》，但拒絕撤回修法，除學生團體公開表示要發動罷課等行為，香港民間人權陣線（民陣）16日也舉行大遊行表達抗議。據了解，這場遊行以「林鄭月娥下台、譴責警方驅離行動及要求港府撤回惡法」為訴求。遊行從維多利亞公園出發至金鐘立法會，主辦方並呼籲參與民眾穿著「黑衣」及掛「白絲帶」，以表達不滿立場。

