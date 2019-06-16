▲「愛在基隆相遇」未婚聯誼，市府首辦「花漾組」熟齡甜蜜出發。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府2019「愛在基隆相遇時」未婚聯誼，今年特別新增45歲以上「花漾組」，16日熱鬧登場，副市長林永發、慶安宮主委童永為30位單身男女獻上祝福，希望為熟齡男女開啟幸福之門，創造與人生另一半相遇的新契機。

林永發指出，「愛在基隆相遇時」未婚聯誼邁入第三年，今年特新增「花漾組」讓45歲以上，平時職場工作忙碌，沒時間認識心儀另一半的熟齡男女，希望藉活動交流進而相識後，多到基隆景點走走，明年有好消息，可參加聯合婚禮。

基隆慶安宮主委童永表示，肯定這項活動，應該繼續辦下去，鼓勵45歲以上的單身男女追求幸福並結婚的機會。

參加的30位單身男女，先在慶安宮參拜月老，祈求牽姻緣的紅線，活動商請陽明海洋文化藝術館提供藝文展示空間，讓參加單身男女面對面認識彼此，在藝文氣氛中培養感情，擦出火花讓感情開花結果。

民政處指出，參加花漾組民眾，是從近百名報名者中遴選出男女各15人，參加者條件皆優秀。其中，不乏中小企業負責人、大型企業高階企業經理人、教職或公職人員及專業技術人才，大家平時忙於工作，少有與異性聯誼機會，藉由未婚聯誼，欣賞基隆美景之餘，更能聯誼培養感情。